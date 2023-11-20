«Ъ»: «Вкусвилл» приобрел крупнейшую в России сеть семейных кафе «Андерсон»

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Российский ретейлер «Вкусвилл» приобрел бренд и основные активы сети «Андерсон». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, сделка оценивается в 600–800 миллионов рублей. Во «Вкусвилле» уточнили, что уже закрыли сделку по покупке бренда и основных активов сети. Компания выкупила ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».
В мае этого года сеть супермаркетов «Вкусвилл» зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте появился каталог товаров для оптового заказа в Казахстан.
Ранее Мария Захарова заявила, что обвинения главы датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы в том, что Россия пытается украсть их бизнес, являются несостоятельными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак