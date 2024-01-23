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Все врут: почему магазины и производители отмахиваются от яичного кризиса?

В России просят снизить ключевую ставку для снижения цен на яйца
23 января 2024, 15:57
Фото: IStock/Watcharin panyawutso

Фото: IStock/Watcharin panyawutso

За неделю сразу в нескольких регионах России подешевели яйца. Речь идет об Алтайском крае, Новосибирской области, а также Уфе.
Цифры в чеках россиян начали расти с геометрической прогрессией в ноябре прошлого года. Во всех регионах России резко подорожали куриные яйца. Дело дошло даже до президента РФ Владимира Путина, которому во время прямой линии пришлось извиняться за работу правительства и объяснять, почему цена за десяток перевалила за сотню рублей. Производители же оправдывают рост цен удорожанием энергоресурсов, логистическими и иными издержками. Но власти заявили, что проблема в нехватке яиц и обнулили ввозные пошлины для Турции и Азербайджана. Вся страна задержала дыхание в ожидании обвала цен, но чуда не произошло. Что на самом деле произошло с яйцами и когда они подешевеют, разбиралась обозреватель «Радио 1» Екатерина Шмакова.

История яйца: от взлёта к падению

Росстат сообщает, что в декабре 2023 года цены на куриные яйца в стране выросли на 18%, при этом куры охлаждённые и мороженые подешевели на 1,9%. Уже в начале 2024 года, по данным ведомства, стоимость яиц снизилась на 0,2% – впервые с июня 2023 года.

«С 10 по 15 января 2024 года снизились цены на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%), сахар-песок и чай чёрный (-0,1%)», — говорится в документе.
Ссылаясь на доклад Rabobank, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что за 2023 год средний уровень удорожания яиц во всём мире составил 250%, при этом в Европе яйцо стало дороже на 67%, а в Америке – в два с половиной раза. Основной мировой проблемой Давлеев назвал сокращение поголовья кур несушек из-за птичьего гриппа. По его словам, Россию эта проблема также коснулась, но не в таких масштабах. Основная причина роста цен на яйца, по его мнению, – ажиотаж вокруг темы.
«Основной фактор, который разогрел тематику яиц – обострённый интерес СМИ к этой тематике, который привёл сначала к ажиотажу, а потом к панике среди покупателей. Потребительская паника как нарастающий снежный ком заставляла людей покупать яйца впрок, а яйца хранятся всего 90 дней. Поэтому превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», — отметил собеседник.
Крупные производители яиц также сослались на повышенный интерес к яйцам перед Новым годом.
«Предприятие в день производит, упаковывает и отгружает до 4 млн яиц. Мы доставляем яйцо в Распределительные центры Торговых сетей. Далее Сети самостоятельно распределяют объёмы яйца по своим магазинам. Вероятно, что перед праздниками был повышенный спрос на наш продукт», — писала в своих соцсетях компания «Окское».
Фото: скрин с сообщества «Окское» ВКонтакте
Однако пока эту тему фабрики освещают только в соцсетях, да и то неохотно. Официального ответа от компаний «Окское», «Село зелёное» и «Синявинское» «Радио 1» так и не получило. На птицефабрике «Волжанин» обозревателю в комментарии вовсе отказали.

В мировых показателях российские яйца оказываются всё равно одними из дешёвых. Как сообщил Альберт Давлеев со ссылкой на данные международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах, и составила 1,13 доллара. В пересчёте на рубли получается чуть больше 100 рублей.

Уже в декабре аналитики сервиса GlobalProductPrices провели новое исследование, в котором оценили 82 страны. По их данным на основе цен в розничных магазинах, средняя стоимость 12 куриных яиц в мире составляет 2,93 доллара (259,78 рубля по актуальному курсу на момент написания материала). Цены в России оказались самыми низкими: 12 яиц можно приобрести за 1,34 доллара (118,81 рубля).

Фермеры (не) диктуют цены

Однако владельцы небольших птицефабрик убеждают, что оптовая цена за одно яйцо осенью 2023 года не превышала 8,5 рубля (85 рублей за десяток). Перед Новым годом, стоимость единицы выросла на рубль.
«Цены у производителя особо не менялись. Если взять среднюю цену яйца где-нибудь в сентябре, то она была в районе 7,5-8 рублей средней категории. Под Новый год цена у производителя выросла до 9 рублей», — рассказал руководитель «Ольшанской птицефабрики» Александр Трофимов, отмечая, что в конце 2022 года одно яйцо производитель продавал по 7,5 рубля.
В пересчёте на проценты получается, что оптовая цена одного яйца выросла на 20%. Произошло это из-за всеобщего роста цен на бензин, микроэлементы и комбикорм.
«Если взять базовую кормовую часть, то она даже немного подешевело, потому что зерно в этом году подешевело по сравнению с прошлым годом, но подорожали микроэлементы, растительное масло, растительный жмых. За счёт этого стоимость комбикорма выросла. Если в прошлом году цена на комбикорм была где-то 16-17 рублей за килограмм, то уже в этом году цена была 24 рубля за килограмм. Также подорожала тара, картон, подорожали транспортные расходы, электричество, зарплаты выросли и запчасти», — сказал Трофимов.
Фото: IStock/Chalabala
Но даже несмотря на это, фермеры отпускают яйца значительно дешевле, чем россияне покупают их в магазинах. Так, оптовики получают от производителя десяток за 90 рублей, а продаёт за 140. Руководитель «Ольшанской птицефабрики» уверен, что именно в этом кроется главная причина резкого кризиса яиц. Он призвал контролировать наценку торговых сетей и оставить производителей в покое, так как нынешняя стоимость продуктов помогает им оставаться на плаву.
«За последние два-три года у нас закрылось очень много крупных птицефабрик, мелкие уже давным-давно обанкротились. Это связано с тем, что цена на яйцо была настолько низкая, что выжить при таких ценах было невозможно. Сейчас цена кому-то может показаться высокой, но для производителя это уровень рентабельности. Если цену опустят ниже 9 рублей, то, я думаю, что отрасль закроется и яйца в России не будет», — сказал собеседник.
Торговые сети же от обвинений отмахнулись, назвав таких фермеров «неправильными». Хотя сами комментировать ситуацию почему-то не решились.
«Да, мы воздержимся от такой возможности поучаствовать в дискуссии с некоторыми фермерами, которые даже может и не поставляют нам ничего, ну и даже доказательств не предоставили своим громким заявлениям», — ответили в Х5 Group (продуктовая розничная компания, которой принадлежат магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»).
Помимо ритейлеров одними из виновников кризиса называют крупных производителей яиц. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что их не устраивает уровень прибыли от продукции.

«В первую очередь врут крупные производители. Их, конечно, нынешние цены на яйца не устраивают, потому что подорожал импорт инкубационных яиц (хоть санкции на них не распространяются, из-за курса и логистики они выросли в цене). Подорожали накладные расходы, выросла зарплата работников, всё это имеет место. Они не хотят снижать свои доходы. Если они раньше считали, что у них моржа должна быть 20-50-100 процентов, они по-прежнему так и считают, они по-прежнему накручивают ровно столько, сколько было год назад», — сказал экономист.

Фото: телеграм-канал Никиты Кричевского

Заграница нам поможет?

Кричевский подчеркнул, что спасти ситуацию смогут поставки яиц из Турции и Азербайджана. Но только на полгода, пока действует отмена ввозной пошлины. Фермеры же боятся, что помощь из дружественных стран может сильно ударить по птицеводству в России и «окончательно убить отрасль».
«Что касается яиц из Турции, то у меня очень большие сомнения по их качеству, если они будут стоить меньше, чем российские. Потому что основная часть комбикорма – это зерновые, которые Турция закупает у России. То есть получается, что они взяли у нас зерновые, привезли к себе в Турцию, изготовили из них комбикорм, произвели яйцо и привезли его в Россию. Как оно может повлиять на цену? Она будет только выше. Но в любом случае это ещё один удар по птицеводству в России. Это окончательно убьёт отрасль, и в России птицеводства не будет», — заявил Александр Трофимов.
Фермер напомнил, что Россия и так закупает инкубационное яйцо за границей, из которого выращивает кур. Экономист также обратил на это внимание, отметив, что это и убило некоторых производителей яиц в стране.
«На рынке куриного мяса последние десятилетия превалировал импорт <…> В итоге пошли под нож даже самые эффективные и продуктивные фабрики, которые располагались близко к Питеру, куда приходила большая часть куриного мяса, потому что конкуренции они не выдержали. Ведь у них были свои отработанные технологии, традиционные с советских времён, — напомнил специалист. — Параллельно в этих регионах начали разводиться фабрики по переработке, которые тоже начали называться птицефабриками. В основном это переработка тех продуктов, которые поступают по импорту. А она дешевле, легче, там больше остаётся денег на рекламу и так далее. Это хороший бизнес, но в масштабах страны это оказалось губительным. В следствие такой страусиной политики, когда государство не замечало объективнее вещи, стали закрывать десятки фабрик по всей стране».


Как решить яичный кризис?

Единственное, в чём солидарны все стороны яичного спора – метод решения проблемы. По мнению экспертов, помочь отрасли может только поддержка государства, и не в виде заморских поставок, а в развитии собственного производства.
«Надо как-то стимулировать отрасль. Сейчас нет никаких субсидий, ничего. По крайней мере в Тамбовской области», — заметил руководитель «Ольшанской птицефабрики» Александр Трофимов.
«Проблему надо было решать и можно ещё решить путём увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца. То есть поставлять столовое яйцо в розницу непосредственно для потребителей, а для сектора промышленной переработки поставлять уже переработанное яйцо. Для этого нужно создавать условия для яичных предприятий и инвестировать в глубокую переработку, а это дорогое удовольствие, не все себе могут позволить, поскольку рентабельность производства яйца крайне низкая, – от пяти до восьми процентов в лучшем случае. При ключевой ставке в 16 процентов этого себе позволить никто не может», — заключил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
«Здесь и Минфин виноват, и ЦБ с его ставкой, и импорт как проходной двор: что хочешь, то и привози, расфасовывай здесь. Яйца – это частный случай. Сегодня яйца, завтра ещё что-нибудь, потому что общая система остаётся заточенной на экспорт. А не на развитие собственных интересов, а возродить сейчас старые фабрики даже теоретической возможности нет. Они закрылись, земли распроданы и там теперь отели, комплексы отдыха, коттеджные посёлки. В наших условиях нужно возвращать государственную собственность, стратегические активы, стратегическое имущество, которое обеспечивают конечное потребление граждан», — добавил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Как бы то ни было, пока россиянам остаётся только мириться с цифрами в ценнике и ждать нового «резко дорожающего» продукта.
#яйца
#россия
#фермер
#цена
#цб
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В Истре запустят производство микрозелени
23 января 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Вертикальную гидропонную сити-ферму микрозелени откроет на территории городского округа Истра компания Rostoklife, место для развития бизнеса компания получила в рамках льготной областной программы «Недвижимость за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Сити-ферма будет полностью автоматизирована, там будет поддерживаться специальный микроклимат: стабильная температура воздуха и влажность, которую будет обеспечивать автоматический полив», — отмечается в сообщении.
Инвестиции в ферму микрозелени составят более 20 млн рублей. Производство планируется запустить уже во втором квартале текущего года. Благодаря новому производству в округе Истра появится еще около 20 рабочих мест.

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#мининвест мо
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Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Экономист Зубец предупредил о скором удорожании золота
23 января 2024, 15:28

Фото: IStock/bodnarchuk

Золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
По словам специалиста, удешевление нефти отразится на курсе рубля. Из-за этого начнут дорожать надёжные активы, в том числе и золото.
«Пока я не вижу перспектив подорожания нефти. Это значит, что рубль будет слабеть, а это значит, что все надёжные активы будут дорожать, и те самые запасы золота, которые у нас есть, могут здорово увеличиться в цене. Это не инвестиционный совет, но я бы подумал о приобретении какого-то количества золота, потому что очевидно, что к концу года оно будет стоить дороже в рублях», — отметил экономист.
Американская валюта также будет дешеветь из-за мировой инфляции. Это также спровоцирует рост цен на золото в долларе, уверен Зубец.

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#рубль
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#активы
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В Подмосковье инвесторы могут получить для локализации производства 2 тысячи гектар
23 января 2024, 15:15

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Почти 2 тысячи гектаров земли доступно в ОЭЗ Подмосковья для локализации. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Более 1,9 тысяч гектаров земельных участков для письмоводства находятся в подмосковных особых экономических зонах.

«Сегодня в Подмосковье работают пять ОЭЗ. Все они активно развиваются, стремятся предложить компаниям оптимальные варианты для локализации: земельные участки с подготовленной инфраструктурой под создание производств, либо готовые помещения, позволяющие запустить предприятие максимально быстро», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день инвесторы могут получить землю во всех пяти особых экономических зонах. Полный список свободных участков можно найти на на инвестиционной карте Московской области.

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#подмосковье
#оэз
#предприятие
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#земельные участки
#екатерина зиновьева
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Главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы замороженных российских активов
Bloomberg: главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы активов России
23 января 2024, 14:46

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Главы МИД стран Евросоюза согласились на введение налога на доходы от замороженных активов России, при этом сами активы конфисковать не будут. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе», - говорится в сообщении.

При этом некоторые страны, в том числе Германия, выступили против конфискации самих российских активов, что связано с юридическими проблемами.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС скоро завершат подготовку к использованию замороженных активов России. По его словам, государства достигли политического соглашения о завершении работ по использованию российских активов. Он уточнил, что это соглашение основано на предложении, представленном в декабре, и акцентируется на возможности использования доходов.

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#соглашение
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#германия
#ес
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В Подмосковье у нерадивых владельцев сельхозугодий планируют изъять 400 участков земли
23 января 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около 400 участков земли сельскохозяйственного назначения в Московской области планируется изъять у владельцев и пользователей из-за захламления и нецелевого использования, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Изъятию подлежат участки, на 50 и более процентов заросшие сорняками, а также на 20 и более процентов захламлённые. (…) В этом году в планы по изъятию попало не менее 400 участков сельхозназначения», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.

В наступившему году подмосковные земельные инспекторы проверят 2,2 тыс. земельных участков. Если на них будут обнаружены нарушения, земли изымут, чтобы вновь вовлечь в сельскохозяйственный оборот.

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#наталья адигамова
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
23 января 2024, 11:00

Фото: istockphoto/Kolya Gerasimov

Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей подготовил и намеревается провести в стране более 300 реформ, которые будут иметь шоковый эффект. Он надеется таким образом справиться с экономическим кризисом.
В настоящее время инфляция в стране превысила 211%, что является абсолютно максимальным показателем за последние 30 лет. По словам министра экономики Луиса Капуто, экстренные меры нового правительства, в том числе девальвация песо, поможет Аргентине избежать окончательной катастрофы и вернуть стабильность. Однако эксперты сильно в этом сомневаются, передает РИА Новости. На момент прихода Милея к власти 40% населения страны находились за чертой бедности.

Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

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#аргентина
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Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу валютной выручки
Кабмин предложит продлить обязательную продажу экспортёрами валютной выручки
23 января 2024, 10:47

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России решило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами до конца текущего года. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, введённые меры были достаточно эффективны и помогли достичь стабилизации ситуации на внутреннем валютной рынке. Этого удалось добиться благодаря достижению достаточного уровня валютной ликвидности.

Белоусов подчеркнул, что российские экспортёры выполняют требования, согласно указу президента Владимира Путина. За счёт этого был покрыт дефицит валюты, которая необходима импортёрам для сохранения поставок товаров в Россию.

Также в правительстве высоко оценивают эффективные результаты указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрам, который был введёт в октябре прошлого года.

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#экспорт
#россия
#экономика
#правительство
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Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС, пишут СМИ
WSJ: Украине грозит экономический коллапс без финансирования США и ЕС
22 января 2024, 22:04

Фото: iStock/ValleraTo

Украина может остаться без денег всего за несколько месяцев, если США и ЕС перестанут ее поддерживать, что приведет к экономическому коллапсу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских экономистов и чиновников.
Согласно сообщению, в 2024 году на Украине сформируется дефицит бюджета в размере 40 млрд долларов. Уточняется, что 30 млрд из этой суммы планировалось покрыть за счет США и ЕС.

«Ни Вашингтону, ни Брюсселю пока не удается согласовать пакеты помощи, в то время как Киеву нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий», - говорится в статье.

При этом уточняется, что в случае прекращения США и странами ЕС Украины, в стране закончатся деньги в течение нескольких месяцев. В результате чего киевские власти будут вынуждены прибегнуть к болезненным экономическим методам.

Таким образом, издание считает, что Украина в конечном итоге начнет печатать деньги, что приведет к экономическому коллапсу в стране.

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#выплаты
#украина
#дефицит
#счёт
#ес
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ООН открыла счет в Совкомбанке и начала проводить расчеты в рублях
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях
22 января 2024, 21:58

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях. Информация следует из сообщения Совкомбанка.
Отмечается, что Совкомбанк обратился в казначейство США за лицензией, которая позволила бы оплачивать в американской валюте взносы в международные некоммерческие компании. По просьбе коммерческой организации Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из банков РФ.

Напомним, Совкомбанк является универсальным банком, который входит в ТОП-10 российских банков по объему активов. После начала спецоперации на Украине США и другие государства ввели «блокирующие» санкции против него и ряда других кредитных организаций.

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