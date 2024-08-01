Золото впервые превысило 2500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США

JONGHO SHIN
Цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после решения ФРС США сохранить ставку и на фоне роста геополитической напряжённости. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что по состоянию на 7:39 мск стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 17,2 доллара, или на 0,7%, до 2490,2 доллара за тройскую унцию.
Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимальное значение достигало 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию.
Результаты июльского заседания ФРС были опубликованы 31 июля. Регулятор в восьмой раз подряд оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС по денежно-кредитной политике влияют на курс доллара США, который, в свою очередь, воздействует на цены на золото.
Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в ходе торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. Максимальное значение достигало 2502,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% — до 29,062 доллара за унцию.
Результаты июльского заседания ФРС были опубликованы 31 июля. Регулятор в восьмой раз подряд оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС по денежно-кредитной политике влияют на курс доллара США, который, в свою очередь, воздействует на цены на золото.
Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова