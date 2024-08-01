Золото впервые превысило 2500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бурей в незнакомом океане, но заверила, что ЦБ крепко держит штурвал и приведет Россию к низкой инфляции. Об этом она сообщила во время выступления в Совете Федерации.