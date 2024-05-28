Зюганов заявил, что Путин выступит на ПМЭФ 7 июня

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в период с 5 по 8 июня. Об этом в рамках заседания фракции сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Седьмого [июня] будет выступление [Владимира] Путина на экономическом форуме»,– сказал Зюганов.
В 2024 году программа ПМЭФ охватит широчайший круг вопросов от технологической трансформации и международных экономических отношений до приоритетных направлений соцразвития и жизни современного общества. Главной темой мероприятия — «Основа многополярности – формирование новых центров роста».
К слову, спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что ПМЭФ продемонстрировал провал планов Запада по изоляции РФ разрыву экономики страны «в клочья».
Российский лидер не раз заявлял, что будущее за многополярным миром.
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В 2024 году программа ПМЭФ охватит широчайший круг вопросов от технологической трансформации и международных экономических отношений до приоритетных направлений соцразвития и жизни современного общества. Главной темой мероприятия — «Основа многополярности – формирование новых центров роста».
К слову, спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что ПМЭФ продемонстрировал провал планов Запада по изоляции РФ разрыву экономики страны «в клочья».
Российский лидер не раз заявлял, что будущее за многополярным миром.
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Никита Кротов