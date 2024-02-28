Аль Пачино сыграет Короля Лира в новой экранизации Шекспира

Фото: iStock/LeMusique
Легендарный актер Аль Пачино и обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн сыграют в новой экранизации шекспировской трагедии «Король Лир», пишет Deadline.
Режиссёром картины станет Бернард Роуз, известный по фильмам «Кэндимэн» и «Анна Каренина» (1997).
Для Аль Пачино это не первый опыт перевоплощения в шекспировского персонажа. В 2004 году он блистательно сыграл Шейлока в «Венецианском купце», а в театральных постановках 1970-х годов воплотил роль Ричарда III. По словам Роуза, Пачино идеально подходит для роли короля Лира, сложного и трагического монарха, который на склоне лет неосмотрительно отрекается от своих дочерей.
Джессика Честейн исполнит роль Гонерильи, одной из трёх дочерей Лира, которая хитростью и обманом захватывает власть над наследством отца. Роуз намеревается представить Гонерилью не просто как злодейку, но как сложного и уязвимого персонажа, движимого собственными мотивами.
Помимо Пачино и Честейн, в новом «Короле Лире» появятся также Дэмиэн Бичир («Омерзительная восьмерка») в роли графа Глостера и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») в роли герцога Корнуолла.
Съёмки картины должны начаться до конца текущего года, а её премьера запланирована на 2025 год.
Читайте также:
В России отказались показывать иностранное кино, ввезëнное через Белоруссию
Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
Ученые назвали самые страшные в истории кино фильмы ужасов
Для Аль Пачино это не первый опыт перевоплощения в шекспировского персонажа. В 2004 году он блистательно сыграл Шейлока в «Венецианском купце», а в театральных постановках 1970-х годов воплотил роль Ричарда III. По словам Роуза, Пачино идеально подходит для роли короля Лира, сложного и трагического монарха, который на склоне лет неосмотрительно отрекается от своих дочерей.
Помимо Пачино и Честейн, в новом «Короле Лире» появятся также Дэмиэн Бичир («Омерзительная восьмерка») в роли графа Глостера и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») в роли герцога Корнуолла.
Съёмки картины должны начаться до конца текущего года, а её премьера запланирована на 2025 год.
Читайте также:
В России отказались показывать иностранное кино, ввезëнное через Белоруссию
Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
Ученые назвали самые страшные в истории кино фильмы ужасов
Сергей Калугин