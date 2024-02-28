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Аль Пачино сыграет Короля Лира в новой экранизации Шекспира

28 февраля 2024, 20:38
Фото: iStock/LeMusique

Фото: iStock/LeMusique

Легендарный актер Аль Пачино и обладательница премии «Оскар» Джессика Честейн сыграют в новой экранизации шекспировской трагедии «Король Лир», пишет Deadline.
Режиссёром картины станет Бернард Роуз, известный по фильмам «Кэндимэн» и «Анна Каренина» (1997).

Для Аль Пачино это не первый опыт перевоплощения в шекспировского персонажа. В 2004 году он блистательно сыграл Шейлока в «Венецианском купце», а в театральных постановках 1970-х годов воплотил роль Ричарда III. По словам Роуза, Пачино идеально подходит для роли короля Лира, сложного и трагического монарха, который на склоне лет неосмотрительно отрекается от своих дочерей.


Джессика Честейн исполнит роль Гонерильи, одной из трёх дочерей Лира, которая хитростью и обманом захватывает власть над наследством отца. Роуз намеревается представить Гонерилью не просто как злодейку, но как сложного и уязвимого персонажа, движимого собственными мотивами.

Помимо Пачино и Честейн, в новом «Короле Лире» появятся также Дэмиэн Бичир («Омерзительная восьмерка») в роли графа Глостера и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») в роли герцога Корнуолла.

Съёмки картины должны начаться до конца текущего года, а её премьера запланирована на 2025 год.

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#съёмки
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В Подмосковье состоялась тематическая встреча «Сильнее стали»
28 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Tzido

В подмосковном Одинцове рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.
Уточняется, что участниками таких встреч являются служащие из муниципалитетов и члены их семей, которые были или являются добровольцами, участвующими в СВО, а также волонтёры. На подобных мероприятиях люди делятся опытом и вдохновляют друг друга.

«Мы посвятили наше мероприятие людям, заслуживающим миллиона добрых слов и молитв. Мы хотим, чтобы Родина жила, чтобы военнослужащие вернулись домой живыми и здоровыми. Мы продолжаем служить и любить нашу Родину. И вместе с жителями мы каждый день делаем так, чтобы люди гордились своей малой Родиной», — приводит RuNews24.ru слова члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой.

Она подчеркнула, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, являющаяся инициатором встреч, продолжает свою работу для того, чтобы помогать и поддерживать людей.

Ранее стало известно, что в Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие».

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В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»
28 февраля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 10 марта в ДК «Подмосковье» в Красногорске.

«В 2024 году в конкурсе приняли участие 6,5 тысяч человек из 255 городов. Среди участников — представители всех регионов России и стран постсоветского пространства,а также Китая и Сирии. Задача конкурса — открывать для зрителей юные таланты, а смысл в том, чтобы гармонично объединить традиции и современность, продемонстрировать, что народная музыка может и должна звучать в хорошем смысле модно», — поделились в министерстве.

Кроме этого, с начала существования ​международного конкурса в нем приняли участие порядка 10 тысяч детей и подростков.

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#подмосковье
#музыка
#концерт
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#таланты
#красногорск
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В Сергиевом Посаде устроят бесплатный концерт в честь трёх советских композиторов
28 февраля 2024, 11:57

Фото: iStock/cookelma

Концерт, посвящённый композиторам Василию Агапкину, Евгению Крылатову и Аркадию Островскому, состоится в четверг, 29 февраля, в большом зале дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В на концерте прозвучат песни, созданные на музыку этих композиторов. Это и знаменитый марш «Прощание славянки», и колыбельная «Спят усталые игрушки», «Прекрасное далёко» и «Три белых коня», «Пусть всегда будет солнце» и много других всенародно любимых произведений в исполнении коллективов дворца культуры», — отмечается в сообщении.
Концерт начнётся в 19:00, вход свободный. Возрастных ограничений нет.

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#концерт
#сергиев посад
#песня
#культура
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Выставку «Вокруг Левитана» в Звенигороде посетили более 26 тысяч человек
28 февраля 2024, 09:51

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 26 тысяч человек посмотрели выставку выдающихся русских художников-пейзажистов «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея», которая проводилась в Звенигородском манеже в течение почти пяти месяцев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции были представлены 45 картин из коллекции Русского музея и 11 — из собрания Звенигородского музея-заповедника. Зрители смогли увидеть работы друзей, учителей и последователей Исаака Левитана: Василия Поленова, Игоря Грабаря, Алексея Саврасова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Константина Коровина и многих других», — говорится в сообщении.
Частью выставки стала мультимедийная программа «Слышать, как растёт трава» — на видео посетителям демонстрировали места, которыми вдохновлялись художники.

Выставка «Вокруг Левитана» стала первым масштабным временным выставочным проектом, состоявшимся в Звенигородском манеже после реставрации.

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#выставка
#картины
#культура
#минкульттуризма мо
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В Кашире открывается выставка «Эволюция моды»
27 февраля 2024, 16:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижная выставка «Эволюция моды. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней» откроется в Каширском краеведческом музее в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В экспозиции выставки 14 женских костюмов из разных эпох — от каменного века до наших дней. Гости выставки увидят, во что одевались женщины Дьяковской культуры и средневековой Руси, современницы Петра Первого и Екатерины Второй, женщины бронзового века и прошлого столетия», — говорится в сообщении.
Выставка откроется в 14:00 в первый день весны. На открытии состоится встреча с авторами проекта, экскурсия и мастер-класс.

В Кашире выставка проработает до 30 марта, а после отправится в другие города Московской области.

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#кашира
#культура
#выставка
#мода
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Жителей и гостей столичного региона приглашают на выставку мозаичных картин в Серпухове
27 февраля 2024, 14:47

Фото: пресс-служба Минкультуры и турима МО

Выставка «Сказ о камне» проходит музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов, в экспозиции представлены работы современного художника Владимира Ильина, выполненные в технике флорентийской мозаики, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Флорентийской мозаикой называется техника камнерезного искусства, в которой художник использует натуральные цвета камней и подбирает их так, чтобы вместе они давали рисунок со всеми оттенками и полутонами. В такой мозаике также можно использовать стекло, металл и дерево», — отмечается в сообщении.
Выставка будет работать до 14 марта. Возрастные ограничения — 6 .

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#выставка
#картины
#культура
#минкульттуризма мо
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Первый этап конкурса «Шаинский фест» проведут в Звенигороде
27 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Звенигороде пройдет первый этап конкурса новых детских песен «Шаинский фест». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Этап пройдет со 2 по 3 марта в Культурном центре им. Л. Орловой в Звенигороде.

«Жюри, в состав которого вошли музыкант Вячеслав Шаинский, продюсер Андрей Удалов, композитор Максим Дунаевский и другие признанные профессионалы, отберет лучшие работы детских авторов из Москвы и Подмосковья, которые пополнят золотой фонд современной детской эстрады, а их авторы смогут представить свои произведения в финальном концерте фестиваля в Кремле 1 июня», — отметили в министерстве.

Кроме этого, принять участие в конкурсе могут авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. На сегодняшний день заявку на участие подали несколько тысяч человек из России и дружественных стран.

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#конкурс
#концерт
#звенигород
#песня
#дети
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В Воскресенске состоится премьерный показ спектакля «О городе, в гранит одетом»
27 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/fergregory

18 февраля в Воскресенске состоится премьерный показ спектакля о блокадном Ленинграде «О городе, в гранит одетом», об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Как объяснила сама режиссёр постановки Любовь Сусская, спектакль приурочен к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и призван рассказать молодому поколению о чести, долге и бесстрашии русского народа.

«Тема спектакля, как никогда, актуальна в наши дни. Также как и 80 лет назад, наши соотечественники борются за свою свободу и право жить на родной земле, а проводимые аналогии с тем, что происходит сейчас — красной нитью проносятся через сюжет моего спектакля», — подчеркнула Сусская.

Премьера спектакля состоится 18 февраля в воскресенском Дворец культуры «Цементник».

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#воскресенск
#театр
#спектакль
#блокада ленинграда
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В Истре пройдет пресс-показ выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников»
27 февраля 2024, 14:21

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Пресс-показ выставки работ Ильи Репина и его учеников состоится в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» состоится 28 февраля в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра.

«В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие.Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников» — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что выставка подготовлена к 180-летию Ильи Репина. Выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года.

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