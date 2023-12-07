Андрей Воробьёв открыл первую областную конференцию директоров ДК и парков

Фото: Александра Степанова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел торжественное открытие первой областной конференции директоров ДК и парков в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Конференция проходила в Доме правительства Московской области. В ней приняли участие лидеры креативных индустрий, менеджеры в сфере культуры, дизайнеры, архитекторы, эксперты по маркетингу и грантам со всей России.
Стоит отметить, что в рамках конференции свыше 300 участников смогли обсудить самые насущные вопросы в сфере культуры, пройти образовательные лекции по шести тематикам, а также обменяться опытом и завести новые знакомства.
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«Для нас очень важно партнёрство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться - всегда важно, всегда полезно. <…> Хочу пожелать всем участникам конференции благотворной работы, общения, знакомств», - поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева