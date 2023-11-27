Аверин: «Только ежедневный труд помогает быть успешным»

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«Только ежедневный труд помогает быть успешным. Каждый день появляются сотни новых лиц, и ты должен быть не хуже их. Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Аверин.Он также подчеркнул, что в театре важны именно умения и навыки самого актёра, его эмоции, талант и умение раскрыться перед зрителем, в отличие от того же кино, где многое зависит от режиссёра, осветителя и монтажёра.
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