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CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»

08 января 2024, 06:39
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом кинопремии в номинации «Лучшая режиссерская работа».

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».


Помимо Мёрфи и Нолана, награды на нынешнем «Золотом глобусе» получили Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший, а также главный конкурент нолановского фильма в 2023 году среди зрителей и кинокритиков — картина «Барби» режиссёра Греты Гервиг.

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#фильм
#актёр
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В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
РПЦ: в храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
06 января 2024, 00:54

Фото: iStock/laimdota

Икона «Троица» Андрея Рублева прибыла в храм Христа Спасителя в Москве и будет находиться там во время празднования Рождества, сообщил сайт РПЦ.
Во время торжественной службы в храме богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Изображение Святой Троицы поместили в специальный киот, установленный у правого клироса храма», - гласит сообщение.
Перед иконой был также совершен молебен.

Эта икона была доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

В мае прошлого года икона «Троица» была передана РПЦ после того, как с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее.

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#рпц
#соболезнования
#патриарх кирилл
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Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»
05 января 2024, 16:32

Фото: iStock/batuhan toker

Российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12+) режиссера Клима Шипенко, считает, что серию фильмов надо обязательно продолжать. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Мне казалось, что у меня совсем небольшая незаметная роль, однако мне каждый день звонят знакомые и говорят, что они меня видели, что фильм им очень понравился. Мне кажется, если два фильма вышли такими хорошими, если люди их полюбили, то нужно обязательно снимать и третий. И обязательно приглашать туда меня, тогда снова все получится», — приводит слова Сиу «Петербургский дневник».
По словам актера, обстановка во время съемочного процесса была очень веселой. Сиу также отметил, что Павел Деревянко является хорошим комедийным актером, любящим импровизацию, которая всех заставляет улыбаться.

Ранее сообщалось, что главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов.

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Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики
Путин поручил создать платформу для переводов русской классики XIX — XX веков
05 января 2024, 15:51

Фото: iStock/artisteer

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы, которая предназначена для переводов произведений русской классики XIX – XX веков. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующее предложение необходимо подготовить Минцифры РФ совместно с Минкультуры России, МИД РФ, а также при участии ИРЛИ РАН. Ответственными лицами назначены: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что библиотечный фонд новых регионов будет пополнен отечественной и зарубежной литературой, а также произведениями, включенными в школьную программу. Президент отметил, что в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работает боле тысячи библиотек, однако книги там уже устарели, так как библиотечный фонд не обновлялся около тридцати лет.

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Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова
05 января 2024, 02:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.
Окончившая МВТУ имени Баумана и Воронежский госуниверситет Елена Демидова являлась одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Разбежкиной и Угарова. Она сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом «Культура» и финским телеканалом YLE, а также руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров и мастерской для молодых документалистов.

Среди работ Демидовой имеются такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес», «Саша, Лена и железный дракон» и другие.

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#режиссёр
#смерть
#кино
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Умер актёр Константин Желдин — звезда «Семнадцати мгновений весны»
04 января 2024, 23:31

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР, актёр Московского театра «Около дома Станиславского», звезда телесериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация» Константин Желдин скончался в Москве на девяносто первом году жизни. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — отметил Заславский.





В 1966-2000 годах Константин Желдин служил в Театре на Таганке, а с 2001 года — на сцене Московского театра «Около дома Станиславского». Среди его знаковых работ — капитан контрразведки Захаров («Адъютант его превосходительства»), следователь гестапо Холтофф («Семнадцать мгновений весны») и связной Штехель в сериале «Ликвидация».

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#кино
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#смерть
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Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом
02 января 2024, 20:31

Фото: iStock/cookelma

1 и 2 января в эфире телеканала «Россия» традиционная «Песня года». «Утро.ру» рассказало о том, появление каких звезд вызвало негодование у зрителей.
Сообщается, что большое негодование у публики вызвало появление в новогоднем концерте Кристины Орбакайте и Анжелики Варум. Певицы исполнили знаменитые песни, однако далеко не всем зрителям это понравилось.

«Весь год сидели в Америке, и нате вам, нарисовались», «Кто их сюда зовет? Зачем они нам?», «Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было», «Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум «Песня» только выиграла бы», — приводит «Утро.ру» комментарии возмущенных зрителей.
По информации источника, большинство людей считает, что появление этих звезд на эстраде сейчас является неуместным.

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#певица
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В Петербурге запущена бесплатная экскурсия по блокадной Петроградской стороне
02 января 2024, 17:40

Фото: istockphoto/mundam

Дом культуры известного историка, писателя и краеведа Льва Лурье с 1 января 2024 года сделал бесплатной свою аудиоэкскурсию по Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Она посвящена блокадной истории этого района.
В основе этой познавательной и щемящей прогулки — дневниковые записи жителей Петроградской стороны времён Великой Отечественной войны, сообщает Фонтанка.ру.

Здесь есть история о том, как буквально падающие с ног от голода ленинградцы перегружали буханки хлеба из разбомбленной машины на тележки и развозили его по магазинам, не взяв себе ни крошки. Сами, без НКВД и понуканий. Есть рассказ о том, как люди плакали на берегу Малой Невки: у них не хватало сил для того, чтобы разбить лёд и набрать воды для себя и близких. Водопровод не работал из-за обстрелов и мороза. Есть история пекаря Даниила Кютинена, который, работая на хлебозаводе, накормил тысячи и тысячи горожан. Он умер от истощения на рабочем месте 3 февраля 1942 года, ни разу не взяв себе ни крошки из того хлеба, который выпекал.

Экскурсия имеет формат 18 . Маленьким детям, которые живут сейчас благодаря тем, кто умер за них тогда, всё-таки тяжеловато воспринимать суровую и страшную правду блокадных дней. Аудиопрогулка длится два часа. Начинается маршрут у станции метро «Чкаловская», а заканчивается в Пушкарском саду.

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#машины
#блокада ленинграда
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Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры
Российские зрители предпочитают отечественные сказки голливудским блокбастерам
02 января 2024, 13:33

Фото: istockphoto/shironosov

Главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов. Абсолютным лидером кинопроката стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».
Сказочная киноистория с Сергеем Гармашом, Еленой Яковлевой и Фёдором Добронравовым вышла на экраны 1 января 2023 года и сразу захватила лидерство в сердцах (и кошельках) зрителей, напоминает «Коммерсант». Правда, стоит отметить, что в новогодние каникулы этот фильм шёл при полном отсутствии конкурентов. Среди легальных кинорелизов их просто не было, а те кинотеатры, которые демонстрировали блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» в рамках так называемого предсеансового просмотра, передвинули премьеру на более поздние даты.

Фильм «Чебурашка» собрал за 2023 год в прокате 6,9 миллиарда рублей и стал самой кассовой картиной не только года, но и за всю историю отечественного кинопроката. На втором месте рейтинга кинолент, собравших наибольшее количество денег, расположился ещё один фильм-сказка — «По щучьему велению» Александра Войтинского. Эта картина облегчила кошельки зрителей примерно на 2,5 миллиарда рублей. В десятке лучших по сборам также фильм «Баба Яга спасает мир» — около 603 миллиона рублей.

Мастера киноиндустрии и прокатчики намерены следовать этой тенденции и далее. В первые дни нового года уже вышла на экраны художественная версия «Бременских музыкантов». В марте состоится премьера фильма «Летучий корабль». В следующем году выйдет новый вариант «Волшебника Изумрудного города», запланированы съёмки сказки «Руслан и Людмила», двух версий «Огнива» и так далее. Российские киносказки продолжат радовать зрителей, причём как детей, так и взрослых.

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#кинотеатры
#новогодние каникулы
#премьера
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Названы самые громкие январские кинопремьеры
Самой громкой кинопремьерой января обещают стать «Бременские музыканты»
02 января 2024, 13:13

Фото: istockphoto/LeMusique

В январе в период новогодних праздников кинопрокатчики по традиции реализуют многие ранее анонсированные проекты. В этом году будут как новые постановки, так и продолжения ранее полюбившихся зрителям кинокартин.
Стоит отметить, что в новом сезоне останется в моде неувядающая классика. Любители кино смогут увидеть художественную версию «Бременских музыкантов», а также очередную версию «Мастера и Маргариты», сообщают «Известия». Также состоится премьера давно ожидаемой военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Будут представлены и спортивные фильмы из жизни рестлеров и автогонщиков.

Но главным подарком для зрителей можно, пожалуй, считать продолжения комедии «Холоп» с Милошем Биковичем. Успех первого фильма сделал создание франшизы практически неизбежным. По мнению экспертов, «Холоп-2» остался примерно на уровне первой части картины, хотя практически дублированный сюжет во многом вытягивает неподражаемая харизма Ивана Охлобыстина.

Из ожидаемых новинок следует отметить также фильм-катастрофу «Из глубины» Клаудио Фаха. Всем приятного просмотра!

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#премьера
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