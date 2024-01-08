CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом кинопремии в номинации «Лучшая режиссерская работа».
«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».
Помимо Мёрфи и Нолана, награды на нынешнем «Золотом глобусе» получили Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший, а также главный конкурент нолановского фильма в 2023 году среди зрителей и кинокритиков — картина «Барби» режиссёра Греты Гервиг.
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«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».
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Артем Путинцев