Документальный сериал «Русские. XXI век» посмотрело почти 1,5 миллиона человек

Выставка проходит на базе историко-краеведческого музея в городе Балашиха.

Георгий Дмитриевич Алексеев является художником и скульптором, который «стоял» у истоков советского искусства. Большую часть жизни он прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Кроме этого, архивные работы художника считаются гордостью Историко-краеведческого музея.В экспозиции выставки для посетителей представлены его эскизы и наброски графических работ, скульптурные композиции, а также документы и личные вещи. Также дополнением к экспонатам из архива стали репродукции картин, копии плакатов начала XX века и интерьерные бытовые комплексы.Стоит отметить, что посетить выставку «Георгий Алексеев. На изломе эпох» можно до 17 декабря. Подробную информацию о выставке можно найти на официальном сайте музея.