Документальный сериал «Русские. XXI век» посмотрело почти 1,5 миллиона человек

Фото: «Русские. XXI век»
Фото: «Русские. XXI век»
Фото: «Русские. XXI век»
«Герои нашего времени» - так ласково называют участников картины создатели проекта. Посмотрев сериал, можно убедиться, что творить добро, нести помощь, любовь и понимание всем вокруг можно даже будучи простым человеком.
Фото: «Русские. XXI век»
«60 человеческих судеб. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Обнаженная искренность. Настоящие человеческие эмоции. Истории до мурашек. Духовность. Патриотизм. Любовь. Соучастие. Фильм о людях для людей, о россиянах, о нас с вами – «Русские. XXI век», - так описала сериал его генеральный продюсер Кристина Никитина.
Фото: «Русские. XXI век»
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
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