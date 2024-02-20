Евгения Петросяна после операции отпустили домой

Фото: фотобанк Московской области
По сообщению канала, в больнице у Петросяна обострилась хроническая гипертония, поэтому врачи сначала стабилизировали давление, вызванное сопутствующим заболеванием.
Сайт «Радио 1» писал о госпитализации юмориста около года тому назад. Тогда он попал в лечебное учреждение с гипертоническим кризом.
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