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Евгения Петросяна после операции отпустили домой

20 февраля 2024, 14:32
Фото: фотобанк Московской области

Фото: фотобанк Московской области

Эстрадного артиста Евгения Петросяна после операции выписывают из больницы. Ему предстоит длительная реабилитация и амбулаторное лечение, сообщил Telegram-канал Mash.
Врачам пришлось провести операцию Евгению Петросяну после того, как он неудачно в центре Москвы упал на руку. 12 февраля с диагнозом перелом предплечья со смещением юморист попал в больницу, где ему осуществили остеосинтез, зафиксировав отломки хирургическими пластинами из металла.

По сообщению канала, в больнице у Петросяна обострилась хроническая гипертония, поэтому врачи сначала стабилизировали давление, вызванное сопутствующим заболеванием.


Сейчас 78-летний народный артист чувствует себя удовлетворительно. Когда кости руки срастутся ему придётся сделать повторную операцию, чтобы удалить пластины.

Сайт «Радио 1» писал о госпитализации юмориста около года тому назад. Тогда он попал в лечебное учреждение с гипертоническим кризом.


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#врачи
#артист
#больница
#операция
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Участниками фестиваля-конкурса танцев в Лыткарине стали более 320 человек
20 февраля 2024, 10:17

Фото: Владимир Думчев

Более 320 человек из 14 городов Подмосковья и других регионов России приняли участие в десятом фестивале-конкурсе «Ларец танцев-2024», который состоялся на сцене ДК «Мир» в Лыткарине, передаёт корреспондент Владимир Думчев.

«17 танцевальных коллективов представили 57 номеров. Всего на конкурсе было три направления в разных группах и возрастных категориях: русский танец, танцы народов мира и стилизованный народный танец. Жюри оценивало композицию номера, технику танцоров, выразительность и художественное оформление», — говорится в сообщении.

Гран-при конкурса завоевала хореографическая студия «Родник» из Дедовска.

Помимо конкурсных выступлений, в рамках фестиваля были организованы мастер-классы: для ребят 11 лет и младше — «Игры в русском танце», для конкурсантов постарше — «Танцы народов Поволжья (башкирский танец)».

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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»

Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского

В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
#лыткарино
#танцы
#фестиваль
#культура
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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»
19 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Muenz

В Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».
Режиссёром постановки выступил Сергей Потапов.

«Спектакль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Это наши история, память и наследие. Через этот спектакль мне бы очень хотелось, чтобы молодёжь ощутила сопричастность со своими прадедами, дедами – всеми, кто выполнял свой долг», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Потапов.

По его словам, зрителям удастся почувствовать опору в героях, которые даже в самые тяжёлые времена сохраняют жизнелюбие, остаются полными надежд, энергии и любви.

Спектакль будет представлен зрителям 24 и 25 февраля.

Ранее в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялся премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко.

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#театр
#спектакль
#санкт-петербург
#мероприятия
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Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского
Профайлер Давыдов: Молодого Жириновского могли бы сыграть Головин или Борисов
19 февраля 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов заявил, что кроме актёра Никиты Кологривого роль молодого Владимира Жириновского могли бы исполнить Юрий Борисов и Александр Головин.
Последний, по словам эксперта, смог бы исполнить роль политика через преодоление.

«Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — добавил в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Кроме этих артистов он назвал Сергея Юшкевича и Александра Яценко, Павла Деревянко, а также Дмитрия Шевченко в более старшем возрасте политика.

Ранее стало известно, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского.

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#политика
#артист
#кино
#актёр
#искусство
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В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
19 февраля 2024, 12:22

Фото: Нина Басистая

Выставка картин участников студии «Серебряная кисть» открылась в павильоне парка «Авангард» в Электростали, сообщает корреспондент Нина Басистая.
«Серебряная кисть» — изостудия, в которой занимаются члены клуба «Активное долголетие», студией руководит Марина Коняшина.

«Наш коллектив работает уже более четырёх лет. В студии занимаются около тридцати человек. Каждую пятницу мы шаг за шагом осваиваем премудрости изобразительного искусства», – рассказала Марина Коняшина.
В экспозиции представлены работы, написанные акварелью и акрилом. Выставка продлится до 29 февраля.

Проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.

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#электросталь
#выставка
#активное долголетие
#картины
#культура
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В Ногинске устроили молодёжный фестиваль народного творчества
19 февраля 2024, 11:38

Фото: Ксения Пашуто

Молодёжный фестиваль народного творчества «Богородская зима» состоялся в центре «ПРО молодёжь» в Ногинске, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
Своим творчеством с гостями поделились певцы, выступающие с сольными номерами, а также коллективы, исполняющие песни в народном стиле. В рамках фестиваля также была организована ярмарка и интерактивная программа.
«Особенной популярностью у ребят пользовался мастер-класс по изготовлению браслетов из бусин», — отмечается в сообщении.
Для присутствующих устроили также чаепитие с баранками, а на площадке «Русского дома» юным гостям фестиваля рассказали о быте и традициях русского народа.

Всего в фестивальных мероприятиях приняли участие около 350 человек.

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#ногинск
#фестиваль
#культура
#молодёжь
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«Оппенгеймер» Нолана стал триумфатором новой церемонии вручения кинопремии BAFTA
19 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/olegback

Фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Как сообщает ТАСС, фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.
Победители BAFTA-2024 в основных номинациях:

Лучший фильм — «Оппенгеймер»
Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Лучший актёр — Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
Лучший фильм не на английском языке — «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»

Ранее Кристофер Нолан, Киллиан Мёрфи, Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

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#кино
#премия
#великобритания
#награды
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В Подмосковье впервые проведут фестиваль культуры Крайнего Севера
15 февраля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа 17 февраля пройдёт фестиваль культуры народов Крайнего Севера «Зов холода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие будут проводить впервые. Оно начнётся на главной сцене парка в 15:00 с выступления ансамбля «Кочевник». Гостей ждут интерактивные программы и обряды северных народов. А в 16:00 на центральной поляне начнётся конкурсная программа народного творчества «Русская зима»», – говорится в сообщении.
Для посетителей будут работать интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадка «Морозные узоры». Их ждёт выставка работ фестиваля народного творчества «Русская зима».

Желающие смогут купить изделия ручной работы северных мастеров, покататься на оленях и лошадях. У входа в парк будет организована чайная церемония.

Завершающим событием фестиваля в 19:15 станет хоровод «Разговор с огнём».

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#минкульт мо
#культура
#туризм
#талдом
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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В Мособлдраме открывается выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита»
15 февраля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Сергей Алимов. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» открывается в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Минкультуры и туризма.
«На выставке представлены 13 работ Сергея Алимова, иллюстрирующих ключевые моменты романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Первоначально художник планировал создать по роману чёрно-белый анимационный фильм, однако этим планам не суждено было сбыться. При этом над иллюстрациями Алимов работал до конца жизни», — говорится в сообщении.
Открытие выставки запланировано на 17:30. Она будет работать в течение месяца, посмотреть экспозицию смогут зрители вечерних спектаклей. Мособлдрамы.

Сергей Алимов — народный художник России, художник-художник постановщик культовых мультфильмов и ряда спектаклей в Театре Сатиры и Театре кукол имени Образцова.

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#выставка
#ногинск
#театр
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В петербургском трамвае провели акцию в честь Дня книгодарения
14 февраля 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/Pavel Byrkin

В петербургском трамвае, следовавшем по маршруту от Трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост, прошла акция в честь Дня книгодарения.
В рамках акции пассажирам подарили книгу издания «Петербургского дневника» «Вокруг манежа», которая посвящена 145-летию Цирка Чинизелли.

Уточняется, что акция была организована изданием «Петербургский дневник» и Большим Санкт-Петербургским государственным цирком.

«Книга будет интересна всем. Она рассказывает о деталях, нюансах циркового искусства. Был снят ещё и целый фильм, который можно посмотреть в социальных сетях. Сама книга была наполнена собранием различных историй артистов: дрессировщиков, гимнастов, акробатов», – приводит «Петербургский дневник» слова пресс-секретаря филиалов ФКП «Росгосцирк» Андрей Чирков.

Ранее сообщалось, что акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.

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#акция
#книга
#трамвай
#санкт-петербург
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