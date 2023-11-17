Forbes: Директор Большого театра Урин решил уволиться

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Кроме того, информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.
«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра», — написала журналистка в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что у госпитализированного народного артиста РФ и худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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