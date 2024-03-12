Исторический музей раскроет документы о путешествии Екатерины II в Крым

«Впервые публике будут представлены два документа: письмо светлейшего князя Григория Потёмкина Екатерине II о погоде в Крыму в связи с предстоящим путешествием императрицы на юг и «Атлас большой дороги, состоящей в Орловском наместничестве», сочинённый к ей возвращению из Крыма губернским землемером секунд-майором Иваном Измайловым», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта музея.





«Крым когда-то был всесоюзной здравницей, и есть сейчас. Мы не только пляжный отдых. Прежде всего – это оздоровление», – приводит utro.media со ссылкой на ТАСС слова Маковея.

Отмечается, что такое событие связано с десятилетием воссоединения Крыма с Россией.Туризм в Крыму развивается и сегодня. Глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей спрогнозировал рекордный туристический поток на остров уже к 2034 году. Он также подчеркнул важность оздоровительного туризма в Крыму.Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград.Россиянам рассказали, что посетить в Саудовской АравииПеречислены самые романтичные турнаправления РоссииРоссияне стали меньше ездить в Турцию