Кинокритик Шнейдеров посоветовал заменить кино театром в новогодние праздники

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«Проведите время с семьей, погуляйте, почитайте хорошую книгу. Сходите, наконец, в театр! Сегодняшние постановки опережают кинематограф и по качеству, и по многим другим характеристикам», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.
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