Кинокритик Шпагин отметил интересные сюжетные ходы в «Мастере и Маргарите»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Кинокритик Александр Шпагин похвалил новый фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина, отметив, что это серьёзная работа с интересными сюжетными ходами.
«Бешеный успех у картины, хотя поначалу говорили, что зря потратили на неё деньги. Фильм очень грузящий, но сделан очень хорошо. Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу. Локшин — прекрасный режиссёр, это показал фильм «Серебряные коньки». Очень хороший и дельный финал картины. Горячо одобряемо при определенных недостатках», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шпагин.Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 миллионов рублей.
Читайте также:
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Студия «Мосфильм» выбрала из своих кинокартин лучшую
Фильм «Холоп-2» вошёл в тройку лидеров по кассовым сборам российского проката
Мелисса Тимофеева