Легендарный Бэнкси может раскрыть свою личность из-за судебного процесса

Судебный скандал может заставить легендарного художника Бэнкси наконец раскрыть свое настоящее имя. Как сообщает британское издание The Guardian, Два коллекционера — Рэй Хауз и Ники Кац — подали в суд на артиста из-за отказа подтвердить подлинность одной из его работ.