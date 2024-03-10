Легендарный Бэнкси может раскрыть свою личность из-за судебного процесса

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Судебный скандал может заставить легендарного художника Бэнкси наконец раскрыть свое настоящее имя. Как сообщает британское издание The Guardian, Два коллекционера — Рэй Хауз и Ники Кац — подали в суд на артиста из-за отказа подтвердить подлинность одной из его работ.
Речь, как поясняет Guardian, идёт о гравюре Monkey Queen с изображением бывшей королевы Великобритании Елизаветы II в виде примата.
Коллекционеры требуют сообщить, кто на самом деле является её автором.
Настоящая личность Бэнкси остается загадкой для СМИ и общественности на протяжении десятилетий. На роль художника СМИ назначали
Роберта Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетта из группы Gorillaz и Нил Бьюкенена — экс-ведущего телепрограммы Art Attack. В 2008 году
Daily Mail «разоблачила» Бэнкси, как Робина Ганнингема, но сам он это отрицал. А в 2023 году появилась информация о том, что В 2023 году художник случайно раскрыл свое имя во время одного из старых интервью, идентифицировав себя как «Робби (Роберт) Бэнкс».
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Коллекционеры требуют сообщить, кто на самом деле является её автором.
Настоящая личность Бэнкси остается загадкой для СМИ и общественности на протяжении десятилетий. На роль художника СМИ назначали
Роберта Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетта из группы Gorillaz и Нил Бьюкенена — экс-ведущего телепрограммы Art Attack. В 2008 году
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Артем Путинцев