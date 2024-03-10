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Легендарный Бэнкси может раскрыть свою личность из-за судебного процесса

The Guardian: Судебный процесс может заставить Бэнкси раскрыть свою личность
10 марта 2024, 03:01
Фото: iStock/marktucan

Фото: iStock/marktucan

Судебный скандал может заставить легендарного художника Бэнкси наконец раскрыть свое настоящее имя. Как сообщает британское издание The Guardian, Два коллекционера — Рэй Хауз и Ники Кац — подали в суд на артиста из-за отказа подтвердить подлинность одной из его работ.
Речь, как поясняет Guardian, идёт о гравюре Monkey Queen с изображением бывшей королевы Великобритании Елизаветы II в виде примата.
Коллекционеры требуют сообщить, кто на самом деле является её автором.

Настоящая личность Бэнкси остается загадкой для СМИ и общественности на протяжении десятилетий. На роль художника СМИ назначали
Роберта Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетта из группы Gorillaz и Нил Бьюкенена — экс-ведущего телепрограммы Art Attack. В 2008 году

Daily Mail «разоблачила» Бэнкси, как Робина Ганнингема, но сам он это отрицал. А в 2023 году появилась информация о том, что В 2023 году художник случайно раскрыл свое имя во время одного из старых интервью, идентифицировав себя как «Робби (Роберт) Бэнкс».

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#великобритания
#художник
#суд
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Bloomberg: Выступление Тейлор Свифт увеличит ВВП Сингапура
09 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/ OGULCAN AKSOY

Концертный тур американской певицы Тейлор Свифт The Eras повысит уровень ВВП Сингапура, пишет Bloomberg.
Более того, как пишет агентство, это станет одним из факторов самого быстрого темпа роста экономики страны за последние шесть кварталов. Экономисты повысили ожидания годового увеличения ВВП страны в результате концерта с 2,3% до 2,5%.

Экономист DBS Bank Чуа Ханьтэн объяснил, что за счет концертов увеличатся расходы туристов, так как концерты в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов.

По подсчетам Ханьтэн, выступления Тейлор Свифт принесут экономике Сингапура 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн).

С 2 по 8 марта в Сингапуре состоялись пять концертов певицы, еще один запланирован на 9 марта.

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#счёт
#концерт
#сингапур
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В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»
08 марта 2024, 13:42

Фото: iStock/vzphotos

В этом году основным критерием для номинантов в категории «Лучший фильм» стала инклюзивность, и она, как считалось, не уменьшила разнообразных жанров и тем, пишет «Коммерсант».
Инклюзивность подразумевает под собой, что фильмы должны соответствовать определённым требованиям: уважение достоинства человека и его свободы выбора; недискриминацию; эффективное вовлечение в общество; уважение особенностей людей с инвалидностью; равенство возможностей; гендерное равенство. Критерии инклюзивности Кинакадемия ввела в 2020 году.

Одним из фаворитов на победу считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.

Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине пактически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.

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#награды
#общество
#сша
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Немоляева объяснила согласие принять участие в «Онегине» Андреасяна
07 марта 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась, что согласилась принять участие в фильме «Онегин» режиссёра Сарика Андреасяна и сыграть няню Татьяны, поскольку это произведение русского поэта Александра Пушкина связано с её первой большой ролью в кино.
«В 19 лет я сыграла Ольгу в фильме-опере «Евгений Онегин» режиссёра Романа Тихомирова на киностудии «Ленфильм». Это была моя первая большая роль. На съёмках я полюбила «Ленфильм» и узнала Ленинград. Съёмки были великолепными. Это было незабываемое время, поэтому, когда меня пригласили на роль няни Татьяны Лариной в новую экранизацию романа, я сразу согласилась», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» актриса.

Она добавила, что особым для неё было то, что предстояло вновь погрузиться в неповторимую пушкинскую атмосферу.

Ранее балерина Илзе Лиепа отметила, что тот факт, что её лишили гражданства Литвы, лишь подтверждает правильность её выбора в пользу России.

«С тем миром, который сейчас против нас, мне точно не по пути, те ценности, которые они исповедуют, — это точно не путь ни мой, ни моего окружения, ни моих близких. Всё закономерно и всё правильно. Во всяком случае, это ещё раз доказательство того, что все точки над «и» поставлены. Так что я остаюсь со своей страной, со своим президентом», — прокомментировала в беседе с RT Лиепа.

А знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где высказалась о своей любви к России и россиянам.

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#россияне
#актриса
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#кино
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Долголеты из Лобни стали бронзовыми призерами музыкального конкурса «Мы в стиле»
07 марта 2024, 13:56

Фото: Юлия Смагринская

Вокалисты элегантного возраста из Лобни взяли бронзу в музыкальном конкурсе «Мы в стиле». Об этом сообщил корреспондент.
Участники ансамбля «Неужели это мы» приняли участие в областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле» в Клину.

« Практически сразу после создания ансамбль начал участвовать в различных музыкальных конкурсах. Многие из них проходили в онлайн-формате, чтоб удобнее для представительниц элегантного возраста – не нужно тратить силы на дорогу до места проведения мероприятия. В Клину проходил баттл, то есть битва между танцевальными и вокальными коллективами. Помимо концертных номеров нам еще давали задания, и надо было выполнять эти задания. Мы со всем справились. Реакция зрителя на наше выступление была просто потрясающая. Кричали «браво!». Даже наши конкуренты за нас болели», —поделилась руководитель вокальной студии Лариса Абабкова.

Стоит отметить, что коллектив образовался около полутора лет назад.

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#подмосковье
#вокал
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В Щелкове открылась выставка «Путешествие в далекое и не очень»
07 марта 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

«Путешествие в далекое и не очень»: в Щелкове открылась выставка живописи членов Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в Щелковском историко-художественном музее. В рамках экспозиции представлены работы членов Союза художников России Александра Левченкова и Марии Молодых.

«Александр Иванович Левченков — продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Он работает в историческом, бытовом и анималистическом жанрах. Мария Станиславовна Молодых работает в разных жанрах, в ее коллекции имеются натюрморты и городские пейзажи. В произведениях художника широко отражена тема истории России, ее традиций. Экспозиция музея расположена на двух этажах здания», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что жители и гости региона могут посетить выставку до 20 апреля 2024 года.

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#выставка
#подмосковье
#художники
#музей
#щёлково
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Путин объяснил студентке из Габона, зачем нужно учить иностранные языки
07 марта 2024, 04:55

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил студентке из Габона, почему знание иностранных языков не может быть заменено машинным или нейросетевым переводом. Как пишут «Известия», это произошло в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, завершившегося в Сочи в минувшую среду.
Как рассказала главе российского государства африканка по имени Оливия, она приехала в нашу страну ещё в 2011 году, чтобы изучать русский язык — и в конечном итоге решила получать образование только в России, так как влюбилась в русскую поэзию XIX столетия.

По мнению Владимира Путина, это — отличное решение, а знать иностранный язык и культуру (а для чужеземных студентов русский, разумеется, как раз и будет являться иностранным языком) остаётся в наши дни необходимым навыком, даже несмотря на существование нейросетей и машинных программ для текстового перевода.

«Сегодня вообще все можно через компьютер переводить быстро и без особого напряжения. Но это не дает возможности погружаться в другую культуру. А другая культура — это как другой мир. Читать Пушкина в оригинале, читать Гёте в оригинале, Драйзера в оригинале — это совершенно другое восприятие того мира, в котором живет художник или писатель», — подытожил президент.

Ранее Владимир Путин, выступая перед российскими и зарубежными студентами на закрытии Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно.

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#русский язык
#студенты
#фестиваль
#сочи
#владимир путин
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В Химках прошло торжественное открытие выставки «Женское дело» в преддверии праздника
06 марта 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках к 8 Марта открыли фотовыставку о женщинах «мужских» профессий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В рамках экспозиции представлены фотоистории об 12 женщин, которые явлляются спасателем, водителем троллейбуса с 20-летним стажем, арбитром ФИФА, паралимпийской чемпионкой по стрельбе из лука, основательницей футбольной команды, инженером-конструктором космического предприятия.

«Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается. Именно к этому они стремятся, независимо от сферы, в которой работают. Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Стоит отметить, что выставка находится в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. Посетить её можно будет до конца марта абсолютно бесплатно.

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#подмосковье
#8 марта
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В Подмосковье пройдет кукольный спектакль «Сказки из разных карманов»
06 марта 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной театр кукол приглашает на «Сказки из разных карманов». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль-концерт режиссера-постановщика Алексея Смирнова состоится 9 марта.

«В основе постановки хорошо знакомые, но позабытые стихи поэтов ХХ века. Например, «Глупая лошадь» Вадима Левина — про лошадь, которая в дождь надевала галоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая Лама — с легендарной фразой-признанием «Ты такая, как морковка!». Эти ретро-произведения по-прежнему звучат тепло и трогательно, поэтому обрадуют как детей, так и взрослых, у которых появится возможность вспомнить любимые произведения детства», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что начало постановок в 11:00 и в 14:00.

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#подмосковье
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Волоколамские воспитанники студии искусств выиграли международный конкурс
06 марта 2024, 13:57

Фото: Дарья Шапочкина

Ребят из студии декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» ЦКиТ «Родники» наградили за победу в международном конкурсе. Об этом сообщил корреспондент.
На конкурс девочки вязали игрушки и делали своими руками кукол.

«На конкурсе члены жюри задавали вопросы о том, как мы делаем наши игрушки, из чего, об их лицах и даже позах. Мы, конечно, с удовольствием всё подробно рассказывали. На конкурсе было представлено около 100 работ. Приятно, что нас оценили, и в каждой возрастной категории мы заняли призовые места», — поделилась руководитель студии «Город мастеров» Александра Каширина.

По итогам конкурса участницы студии заняли групповые и индивидуальные призовые места в номинации «Мир моими глазами».

Стоит отметить, что студия также планирует принять участие в крупном московском конркусе.

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