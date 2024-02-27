Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на продажу за $38 млн

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Принадлежавший солисту группы Queen Фредди Меркьюри особняк Garden Lodge в престижном лондонском районе Кесингтон может быть продан за £30 млн ($38 млн), пишет Daily Telegraph.
Известно, что дом построен в 1907 году и был приобретен Меркьюри в 1980 году. Другие данные не раскрываются "из соображений приватности".
Агентство недвижимости Knight Frank сообщило, что будет вести переговоры с потенциальными покупателями в частном порядке. Их платежеспособность будут тщательно проверять, чтобы отсеять поклонников группы, стремящихся посетить дом.
Особняк достался в наследство Мэри Остин, состоявшей когда-то в гражданском браке с музыкантом. В конце 2023 года 72-летняя Остин выставила на торги коллекцию из 1,5 тыс. личных вещей Меркьюри, а теперь решила продать и дом, где прожила более 30 лет со своими двумя детьми от другого брака.
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Агентство недвижимости Knight Frank сообщило, что будет вести переговоры с потенциальными покупателями в частном порядке. Их платежеспособность будут тщательно проверять, чтобы отсеять поклонников группы, стремящихся посетить дом.
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Ювелина Бернст