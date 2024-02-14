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Место рождения русских традиций: путешествие по Гжельскому фарфоровому заводу

Экскурсия на самый модный завод региона
14 февраля 2024, 16:25
Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

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Гжельский фарфоровый завод — уникальный и всемирно известный производитель фарфоровых изделий ручной работы. Расположенный в городе Гжель, завод уже более двух столетий создает прекрасные произведения искусства.



Видео: Радио 1 / Дана Игумнова


Раньше гжельские игрушки, изразцы и посуда были разноцветными. Их использовали в быту, и они не считались предметами роскоши. За все время работы у предприятия было много взлетов и падений, но качество его продукции всегда оставалось на высоком уровне.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Сначала над созданием будущего фарфорового изделия работает художник, делая карандашные наброски и выбирая из них лучший. Затем создается пробный образец из гипса.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Изделия бывают разные и более классические, и состоящие из нескольких частей. По ним изготавливается разъемная форма для литья, после чего она заполняется шликером. Это пластичная масса на основе кварца, полевого шпата и каолина, разбавленная водой до консистенции густых сливок. Шликер заливается в форму и затвердевает.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Излишки сырья сливаются, а заготовки сушатся при комнатной температуре. После чего их внимательно обрабатывают: чистят, вымывают, устраняют швы и маленькие дефекты.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова


Затем заготовки подвергают так называемому «утильному» (предварительному) обжигу при температуре порядка 900 градусов, потом изделия погружают в фуксиновый раствор. В нем будущие вазы, сервизы и сувениры приобретают насыщенный розовый оттенок. Благодаря ему на изделиях можно заметить сколы и трещины. После повторного обжига этот цвет исчезает, а заготовка приобретает белый цвет и технологическую стойкость.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

С начала 19-го века посуду стали расписывать краской на основе оксида кобальта. Только она выдерживает высокие температуры обжига и даёт те самые фирменные синеватые или голубоватые цвета, благодаря которым Гжель известна и популярна во всём мире.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Художники расписывают изделия вручную. Традиционный узор – роза, но сейчас на гжели рисуют и пейзажи, и мультяшных героев и изображения под заказ.


Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

В наше время гжель пользуется всё большим спросом, поэтому подмосковный фарфоровый завод с каждым годом увеличивает производство. Расписанный предмет глазуруют, а под воздействием высокой температуры глазурь на основе стеклянных фракций приобретает прозрачность, а само изделие – особую яркость.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Все этапы создания гжели вы сможете увидеть на экскурсии на Гжельский фарфоровый завод. Там вам не только расскажут 200-летнюю историю гжели, но и предложат под руководством мастера самостоятельно расписать фарфоровую кружку или тарелку.
#экскурсии
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#предприятия
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Подмосковных авторов детских песен приглашают принять участие в конкурсе «Шаинский фест»
14 февраля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Международный конкурс детских песен «Шаинский фест» проведут в этом году в России, подать заявку на участие могут поэты-песенники и композиторы, создающие произведения для дошколят и учеников младших и средних классов, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
Первый региональный этап конкурса будет проходить 2 и 3 марта в Культурном центре имени Любови Орловой в подмосковном Звенигороде.

«Жюри отберет лучшие работы, авторы которых смогут представить свои произведения в финальном концерте фестиваля 1 июня на сцене Кремлевского дворца», — отмечается в сообщении.
Международный творческий конкурс будет проходить в нескольких городах России, лучшие произведения завоюют своё место в музыкальной индустрии.

Подробная информация о подаче заявки и условиях участия размещена на сайте конкурса.

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#культура
#конкурс
#песня
#музыка
#фестиваль
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В Кашире открывается фотовыставка «Несломленный Донбасс»
14 февраля 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка работ фотографа Дмитрия Сергеева «Несломленный Донбасс» откроется в Каширском краеведческом музее в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Дмитрий Сергеев (Z-Митя «родня») находится в зоне СВО с самого её начала. Кадры из горячих точек сделаны автором в 2022-2023 годах. Выставка показывает жизнь простых людей в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится в 13:00 в актовом зале музея. Там будет присутствовать сам фотограф, он расскажет о своей работе и о тех, с кем столкнула его жизнь в ДНР. Вход на мероприятие свободный.

Выставка продлится до 31 марта. Возрастные ограничения — 12 .

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#кашира
#выставка
#фотовыставка
#сво
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В музее «Новый Иерусалим» откроют выставку картин Ильи Репина и его учеников
14 февраля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» откроется в музее «Новый Иерусалим» в Истре в последний день зимы, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Репина, расскажет о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке», — цитируются в сообщении слова главы министерства Василия Кузнецова.
В экспозицию вошло 110 картин из 20 российских музеев и четырёх частных коллекций. Посетители увидят работы самого Ильи Репина и его учеников, среди которых Константин Сомов, Валентин Серов, Анна Остроумова-Лебедева, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Зинаила Серебрякова, Исаака Бродский, Филипп Малявин и другие.

Картины сопровождают истории из жизни Репина и его учеников, цитаты из воспоминаний, свидетельства современников.

«Наша выставка — это не просто восхитительная живопись, это эмоциональное погружение и путешествие по пути художника. Воспоминания учеников Репина играют в нём важную роль, они рассказывают очень личные истории наблюдения за Мастером и общения с ним. Они дают объемную картину характеров и времени», — рассказала автор концепции, куратор выставки Ксения Новохатько.

Выставка будет работать с 29 февраля до 28 июля. Адрес музея: город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом №1.

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#новый иерусалим
#музей
#выставка
#культура
#истра
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Театр из Ногинска выпускает трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды»
14 февраля 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко состоится в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
В необычной постановке задействуют мультимедийный вставки: частью сцены станет экран, на который будут выводиться фотографии и фрагменты кинохроник. Это сделано для эффекта «погружения в эпоху», в которую происходит действие пьесы.

«Нам важно, чтобы начало ХХ века, а именно — 1902 год, о котором мы говорим, стал максимально близок нашему зрителю», — пояснил режиссёр спектакля Михаил Чумаченко.
Действие разворачивается у Ниагарского водопада, рядом с которым герои пытаются осознать себя и великие силы природы.

В премьерном спектакле будут играть заслуженный артист России Андрей Троицкий, заслуженный артист России Владимир Ташлыков, заслуженная артистка Московской области Татьяна Иванцова и другие.

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#культура
#театр
#ногинск
#спектакль
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Акция книгодарения петербургской библиотеки пройдёт на ВДНХ
13 февраля 2024, 19:03

Фото: istockphoto.com/Canetti

Акция «От сердца к сердцу, из рук в руки» Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Санкт-Петербурга пройдёт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с 20 по 25 февраля.
«В этом году международный День книгодарения наша библиотека проведёт на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Из Петербурга будут отправлены 1 500 книг, которые разместят на стеллаж под брендом библиотеки. Каждый желающий сможет ознакомиться с книгами и взять понравившуюся литературу с собой», – рассказали «Петербургскому дневнику» в библиотеке.

Уточняется, что для того, чтобы взять понравившуюся литературу не нужно иметь читательский билет самой библиотеки. Кроме того, книги можно не возвращать.

Ранее сообщалось, что Центральный государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) Санкт-Петербурга получил пять экземпляров книги издания «Петербургский дневник» «Вера в Победу!».

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#россия
#книги
#хранение
#библиотека
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Кинокритик Шпагин отметил интересные сюжетные ходы в «Мастере и Маргарите»
12 февраля 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кинокритик Александр Шпагин похвалил новый фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина, отметив, что это серьёзная работа с интересными сюжетными ходами.
«Бешеный успех у картины, хотя поначалу говорили, что зря потратили на неё деньги. Фильм очень грузящий, но сделан очень хорошо. Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу. Локшин — прекрасный режиссёр, это показал фильм «Серебряные коньки». Очень хороший и дельный финал картины. Горячо одобряемо при определенных недостатках», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шпагин.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 миллионов рублей.

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#фильм
#культура
#литература
#кино
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Школьница из Серпухова победила на фестивале талантов «Путь к мечте»
12 февраля 2024, 11:34

Фото: Валерий Гореловский

Валерия Стурова из 8 класса серпуховской гимназии №1 одержала победу на фестивале талантов из новых регионов России «Путь к мечте» в номинации «Медиатворчество» с видеороликом «Дружба народов», передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Я готовила ролик ко Дню народного единства. Идея была в том, чтобы дети разных национальностей рассказали на своём родном языке, как ценят российское творчество», — поделилась Валерия Стурова.
Валерия год назад приехала в Московскую область из Донецка, в ДНР остались её мать и старший брат. В феврале этого года Валерия вместе с ещё двумя финалистами конкурса «Путь к мечте» отправится в Москву на торжественное награждение.

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#конкурс
#серпухов
#школьники
#днр
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Возрождение гжели: интервью с главным художником «Гжельского фарфорового завода»
10 февраля 2024, 13:04

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Сергей Симонов главный художник АО «Гжельский фарфоровый завод», заслуженный художник России в диалоге с «Радио 1» рассказал про взлеты и падения Гжелевского фарфоровой завода, как гжель стала популярной и почему это сейчас модно.
Как вы начали работать на Гжельском заводе и чем именно вы занимаетесь?

Сергей: В этой отрасли я работаю больше 30 лет, с 1984 года. Я сюда пришел, будучи студентом, проходил практику. С тех пор, моя жизнь связана с фарфором. Моя функция сводится больше к надзорной работе, чтобы все изделия соответствовали художественным эталонам, для нас это важно. Мы работаем с торговыми сетями, и их покупателям важно соответствие картинки и реальности. Также, помимо всего прочего, я слежу, чтобы все компоненты нашей продукции были точно выдержаны, согласно тем рекламным роликам и фотографиям, которые мы представляем. Но на самом деле, главный художник должен создавать новые виды изделий, и генерировать новые декоративные направления, чем я тоже занимаюсь.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

В чем особенность Гжельского завода?

Сергей: Мы сейчас разработали большую линейку цветных изделий, с подглазурными декорами. Для этого у нас своя рецептура красок, таких нет ни у кого. У многих низкотемпературные, а наши полихромные краски обжигаются той же температурой, что и кобальт. Они не выгорают и остаются всегда яркими. К тому же, было время, когда другие производства на фарфор клеили переводные картинки, но мы всегда были в стороне от этого. С гжелью всегда так было, здесь была минимальная механизация, максимально ручная работа, включая роспись. Так происходит и по сей день.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Как часто вы создаете абсолютно новые изделия?

Сергей: Каждый год у нас выходят изделия, которые и по дизайну, и по своему назначению совершенно новые. К пасхе, например, появляются подставки для куличей, есть и новые фигурные композиции, посудные группы, сервизы. При чем они не дублируют то, что мы ранее выпускали. Мы создаем новое так, чтобы это могло заменить что-то уходящее и старое. Такое иногда нужно, когда изделия изжили свое.

В какое-то время гжель была в упадке, почему это произошло?

Сергей: Было много падений, и один из них был в 90-е. Когда началась приватизация предприятий, появилась масса подпольных производств, которые начали создавать безвкусицу. Этого было так много, что гжель начала обесцениваться, все посыпалось. Люди со вкусом, поняли, что гжель не тот случай, чтобы вкладываться в него и все это повисло. Долгое время она продавалась в пешеходных переходах и на вокзалах. А потом, потихоньку все стало вымываться, как-то все упорядочилось, люди стали путешествовать, и видеть, что приемлемо и не стыдно показать. И начался отбор, предприятия начали делать чистку, избавились от всякой ерунды. Снова появилась гжельская классика.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

При этом в современном мире, гжель даже используют модные дизайнеры в своих коллекциях, почему это произошло?

Сергей: Люди с помощью гжели показывают нашу национальность. Классическая гжель ассоциируется с Россией. Сейчас новый тренд на русские традиции, это как раз можно заметить не только на столах жителей, но и на модных мировых показах. К тому же наши предметы стали практичнее, и подстроенные под современный лад. Мы запустили большую серию кофейных стаканов, они простые, с герметичной крышкой, они прям были хитом. Потому что кофейная тема близка многим.

С какими трудностями сталкивается Гжельская фабрика?

Сергей: Мы пытаемся переоборудовать свои формовочные станки, которые нам позволили бы расширить коллекцию тарелок. У нас, конечно, есть образец, который мы делаем в ручном исполнении - литьем, но нам нужно делать формовкой. Для этого нужен формовочный станок, который будет нам давать в день 300-400 тарелок, а мы их все вручную распишем. Также, у нас есть сырьевые проблемы, думаю после окончанию СВО, они решатся. Исторически, все фарфоровые заводы бывшего СССР были завязаны на 3-4 месторождениях белых глин, часть на Украине, часть в России. Но в любом случае, фарфоровая индустрия будет развиваться и традиции будут сохранятся, несмотря на трудности.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Отправляете ли вы гжельский фарфор за границу?

Сергей: Экспорт в другие страны мы не осуществляем, при этом спрос у потребителей там тоже есть. По всему миру много любителей росписью кобальтом, и на востоке, и на западе. Сейчас, например, в Китае проходила выставка «Сделано в России», и им очень нравятся предметы с русской росписью и декором. Наши изделия в Китае очень дорого стоят, и не каждый может их приобрести, при этом всем интересно наше искусство.
#искусство
#гжель
#художник
#национальность
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Каширских школьников начали обучать актёрскому мастерству
09 февраля 2024, 20:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школе №4 городского округа Кашира стартовал курс актёрского мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«С основами профессии школьников 7 и 8 классов познакомил актёр театра и кино, педагог Алексей Назаров. Ребята приняли участие в упражнениях по формированию эффективной коммуникации в больших и малых группах, умению взаимодействовать с другими участниками проекта, тренировали развитие памяти, внимание, чувство ритма. Участникам проекта также предложили речевой тренинг и задания на пластическую импровизацию», – говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что такие упражнения помогут школьникам не только работе над отчётным спектаклем, но и в повседневной жизни.
«Школьники в малых группах составляли сюжеты. Под руководством Назарова им удалось речью, мимикой, движением передать испуг, растерянность, панику, показать примеры взаимовыручки и моральной поддержки», – отметили в администрации.
Обучение проводится в рамках проекта «Разработка технологии преодоления рисков подросткового возраста: школьный театр, основанный на ролевом экспериментировании».

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#школа
#школьники
#актёр
#кашира
#подмосковье
#московская область
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