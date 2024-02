Место рождения русских традиций: путешествие по Гжельскому фарфоровому заводу

Your browser does not support HTML5 video.

Видео: Радио 1 / Дана Игумнова





Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Раньше гжельские игрушки, изразцы и посуда были разноцветными. Их использовали в быту, и они не считались предметами роскоши. За все время работы у предприятия было много взлетов и падений, но качество его продукции всегда оставалось на высоком уровне.Сначала над созданием будущего фарфорового изделия работает художник, делая карандашные наброски и выбирая из них лучший. Затем создается пробный образец из гипса.Изделия бывают разные и более классические, и состоящие из нескольких частей. По ним изготавливается разъемная форма для литья, после чего она заполняется шликером. Это пластичная масса на основе кварца, полевого шпата и каолина, разбавленная водой до консистенции густых сливок. Шликер заливается в форму и затвердевает.Излишки сырья сливаются, а заготовки сушатся при комнатной температуре. После чего их внимательно обрабатывают: чистят, вымывают, устраняют швы и маленькие дефекты.





Затем заготовки подвергают так называемому «утильному» (предварительному) обжигу при температуре порядка 900 градусов, потом изделия погружают в фуксиновый раствор. В нем будущие вазы, сервизы и сувениры приобретают насыщенный розовый оттенок. Благодаря ему на изделиях можно заметить сколы и трещины. После повторного обжига этот цвет исчезает, а заготовка приобретает белый цвет и технологическую стойкость.С начала 19-го века посуду стали расписывать краской на основе оксида кобальта. Только она выдерживает высокие температуры обжига и даёт те самые фирменные синеватые или голубоватые цвета, благодаря которым Гжель известна и популярна во всём мире.Художники расписывают изделия вручную. Традиционный узор – роза, но сейчас на гжели рисуют и пейзажи, и мультяшных героев и изображения под заказ.





В наше время гжель пользуется всё большим спросом, поэтому подмосковный фарфоровый завод с каждым годом увеличивает производство. Расписанный предмет глазуруют, а под воздействием высокой температуры глазурь на основе стеклянных фракций приобретает прозрачность, а само изделие – особую яркость.Все этапы создания гжели вы сможете увидеть на экскурсии на Гжельский фарфоровый завод. Там вам не только расскажут 200-летнюю историю гжели, но и предложат под руководством мастера самостоятельно расписать фарфоровую кружку или тарелку.