Молодых художников приглашают принять участие в проекте «Кто вы, доктор Чехов?»

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Выставочный проект «Кто вы, доктор Чехов?» планирует организовать творческое объединение «Время молодых ХХI» в 2025 году — к 165-летию писателя. Участие в проекте смогут принять молодые художники — выпускники и студенты профильных вузов и колледжей, сообщает пресс-служба творческого объединения.
По задумке организаторов, проект будет включать в себя ряд экскурсионных поездок по местам, связанным с Чеховым. В частности, молодые художники смогут посетить литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» в Подмосковье, дом-музей Чехова в Москве на Садово-Кудринской улице, музей «Дача Чехова» в Гурзуфе и дом-музей Чехова в Ялте. Кроме того, для художников организуют пленэры.
Созданные участниками проекта полотна планируется экспонировать в рамках выставках, которые будут проводиться в регионах. А итоговые выставки проекта планируется открыть в Москве.
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«Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством Антона Павловича Чехова, даст молодым авторам возможность изучить исторические факты и максимально достоверно отобразить все увиденное и услышанное на своих полотнах», — говорится в сообщении.
Созданные участниками проекта полотна планируется экспонировать в рамках выставках, которые будут проводиться в регионах. А итоговые выставки проекта планируется открыть в Москве.
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Лев Каштанов