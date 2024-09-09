Стал известен победитель конкурса «Педагог-психолог Подмосковья — 2024»

Проект «Россия — мои горизонты» направлен на внедрение профориентационных занятий в российских школах. Инициатором программы выступает Министерство просвещения.



Во время первого занятия этого учебного года на тему «Моя Россия — мои горизонты, мои достижения» ученики узнали о важных исторических событиях и выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие страны. На уроке обсуждалось, как успехи соотечественников мотивируют на собственные достижения и как выбор профессии помогает реализовать потенциал.



Школьники поделились своими историями и поразмышляли о возможностях, которые предоставляет современная Россия. Они поняли важность правильного выбора профессии и то, как курс «Россия — мои горизонты» поможет им разобраться в разнообразии карьерных путей и найти своё место в жизни.



Следующий урок будет посвящён личным достижениям и способам, с помощью которых ученики смогут внести вклад в развитие страны.





