Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

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Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы, которая предназначена для переводов произведений русской классики XIX – XX веков. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что библиотечный фонд новых регионов будет пополнен отечественной и зарубежной литературой, а также произведениями, включенными в школьную программу. Президент отметил, что в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работает боле тысячи библиотек, однако книги там уже устарели, так как библиотечный фонд не обновлялся около тридцати лет.
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