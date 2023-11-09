ТАСС: Картину Пикассо «Женщина с часами» продали почти за $140 млн

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До того, как оказаться выставленным на торги, полотно находилось в частной коллекции Эмили Фишер Ландау, которая приобрела его в 1968 году, ещё при жизни самого Пикассо.
В итоге, картина более полувека висела над каминной полкой в нью-йоркской квартире Ландау. Бывшая владелица умерла в начале этого года в возрасте 102 лет.
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