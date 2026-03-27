У преподавателя ВГИКа Олега Шухера остановилось сердце во время работы

27 марта 2026, 18:05

Медики борются за жизнь режиссёра Олега Шухера после остановки сердца во ВГИКе

В Москве экстренно госпитализировали режиссёра и преподавателя ВГИКа Олега Шухера. Об этом сообщает РЕН ТВ.





У российского кинорежиссёра остановилось сердце прямо в стенах университета. Очевидцы вызвали скорую помощь для ученика Марлена Хуциева из-за затруднённого дыхания.



Отмечается, что до этого врачи диагностировали у кинематографиста сердечное заболевание. В момент прибытия медиков у Шухера наступила клиническая смерть. В настоящий момент врачи борются за его жизнь.



Режиссёру 71 год. Он создал картины «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века». Кроме того, Шухер писал сценарии для ряда проектов и сотрудничал с несколькими телеканалами.