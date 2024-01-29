Радио1
Главная / Новости / Культура/ В аэропорту Шереметьево откроют фотовыставку, посвящённую лошадям

В аэропорту Шереметьево откроют фотовыставку, посвящённую лошадям

29 января 2024, 17:08
Фото: пресс-служба ФКС России

Фото: пресс-служба ФКС России

Выставка работ фотографа Александра Забегина «Ветер в гриве» откроется международном аэропорту Шереметьево в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.
«Александр Забегин — фотограф, член Союза журналистов России, искренне преданный лошадям, становящимся вдохновением для его искусства. (…) Уникальные работы передают мощь, грацию, нежность и беззащитность лошади и погружают зрителей в мир дружбы между животным и человеком», — говорится в сообщении.

За плечами Александра Забегина 20 выставок, среди которых есть и зарубежные. С 2005 года фотограф работает на всех турнирах, которые проводит отечественная Федерация конного спорта.


Экспозиция будет открыта в полдень в пассажирском зале вылета терминала В. Отмечается, что для гостей выставки выделят специальную парковку.

Читайте также:

Карен Шахназаров: «Не беспокойтесь – кино в Подмосковье будет всегда»

Каширский Никитский монастырь издаст собрание писем Оптинских старцев

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
#культура
#выставка
#шереметьево
#фотография
#лошади
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заслуженный артист РФ Дубровский назначен главным режиссером Малого театра
29 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Veronika Saratovtseva

Алексей Дубровский занимал должность заместителя худрука по творческим вопросам.
Заслуженный артист РФ, режиссер Алексей Дубровский стал главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. Решение о назначении было принято после встреч, обсуждений с руководством и коллективом театра.

Прежний худрук театра, 88-летний народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января. Он занимал эту должность с 1988 года.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

«Мастер и Маргарита» — это второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина «Серебряные коньки». Сценарий и к ней, и к «Мастеру и Маргарите» написал Роман Кантор.

Читайте также:

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ

На «Мосфильме» вручили премии «Золотой орел»

Студия «Мосфильм» выбрала из своих кинокартин лучшую
#театр
#культура
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники могут стать частью проекта «Возвращение к слову»
29 января 2024, 17:07

Фото: istockphoto / JackF

Школьников 12-17 лет приглашают принять участие в культурно-образовательном проекте «Возвращение к слову». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общероссийский культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову» проходит с 13 января по 30 июня 2024 года.

«Учащимся 5-11-х классов образовательных учреждений предлагается стать авторами мини-экранизаций, видео-эссе, видео-стихотворений и с помощью педагогов сделать хрестоматийные книги актуальными для себя и своего поколения. Результатом работы станет размещение видеопроизведений школьников на ресурсах проекта для широкого обсуждения и выбора победителей зрительского голосования», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что основной целью проекта является пробуждение в подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество.

Читайте также:

В аэропорту Шереметьево откроют фотовыставку, посвящённую лошадям

В Чехове наградили победителей международного конкурса чтецов

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
#книги
#проект
#видео
#творчество
#подмосковье
#подростки
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербургский депутат Крупник: Надо сделать Пушкинскую карту для пенсионеров
29 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров или создать для них аналогичную карту.
«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодёжи. <…> Реализация такой идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлечённости в общественную и культурную жизнь нашей страны», — пояснил в беседе с RT Крупник.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о распространении действия программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи. Кроме того, она отмечаа, что такая мера сможет помочь семьям решить некоторые их проблемы.

Читайте также:

Депутат Бессараб: Пушкинская карта может помочь многодетным семьям

На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

В Подмосковье выпустили «Стрелку» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье»
#зима в многодетные депутат
#пушкинская пенсионеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла муза Феллини Сандра Мило
29 января 2024, 15:13

Фото: istock / SergeyPankratov

Умерла 90-летняя итальянская актриса Сандра Мило.
Об этом пишет агентство ANSA, ссылаясь на родственников актрисы. Сандру Мило называли одной из муз режиссёра Федерико Феллини. Она снялась в его картинах «Восемь с половиной»(Otto e mezzo, 1963) и «Джульетта и духи» (Giulietta degli spiriti, 1965).

Мило сотрудничала и с другими великими режиссерами итальянского неореализма, в том числе с его основателем Роберто Росселлини. Всего на счету актрисы более 100 ролей. Она придерживалась активного образа жизни до самого конца.

В 2020 году Мило присудили премию за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии «Золотой глобус». В 2021 году аналогичной премией её наградила и итальянская киноакадемия «Давид ди Донателло».

Мило считалась одной из самых народных актрис Италии, была частой гостьей на телевидении и записывала песни.

Читайте также:

Умер худрук театра Комиссаржевской Новиков

Умер создатель мультсериала «Симпсоны» Буш

В США умерла порноактриса Джесси Джейн
#культура
#кино
#актриса
#общество
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карен Шахназаров: «Не беспокойтесь – кино в Подмосковье будет всегда»
29 января 2024, 15:12

Фото: Радио 1

Московская область – популярная площадка для съёмок кино, считает генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров. Он напомнил, что многие его картины были сняты в Подмосковье.
Так режиссёр ответил на вопрос корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой, какие новые проекты «Мосфильма» создаются в регионе.
«Не могу вам этого сказать по каждой картине. Не знаю, как они выбирают натуру, у нас десятки проектов. Наверное, многие снимают в Подмосковье. Наверняка этот регион очень популярен. Многие мои картины были сняты в Московской области. Так что в этом смысле можете не волноваться – кино в Подмосковье всегда будет», – заверил Шахназаров на пресс-конференции.
В Московской области были сняты такие известные фильмы режиссёра, как «Город Зеро», «Анна Каренина» «Палата номер шесть», «Белый тигр».

Шахназаров провёл в ТАСС пресс-конференцию, посвящённую 100-летию со дня основания легендарной киностудии «Мосфильм». Юбилей отмечается 30 января 2024 года. Режиссёр рассказал о мероприятиях юбилейного года, главных достижениях киноконцерна за вековую историю и новых проектах крупнейшей киностудии Европы.

Читайте также:

«Надеюсь, не доживу». Шахназаров – о том, заменит ли искусственный интеллект людей в кино

Студия «Мосфильм» выбрала из своих кинокартин лучшую

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
#культура
#искусство
#режиссёр
#фильм
#кино
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надеюсь, не доживу». Шахназаров – о том, заменит ли искусственный интеллект людей в кино
29 января 2024, 14:40

Фото: Радио 1

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров надеется, что не доживёт до времени, когда искусственный интеллект полностью заменит актёров и режиссёров кино. Так он ответил на вопрос корреспондента «Радио 1» Даны Игумновой, используют ли ИИ на «Мосфильме», сможет ли он заменить людей и не вызовет ли бунт среди кинематографистов.
«Я надеюсь, что не доживу до этого времени. Но в принципе, конечно, всё возможно. Мы стараемся отслеживать все современные технологии по всем иностранным разработкам, которые существуют. У нас даже есть свой внутренний дайджест по ним. Наши инженерные службы, отслеживают, в том числе искусственный интеллект. Не могу сказать, что он серьёзно влияет на кинопроизводство. Но всё может быть, это такое неизведанное дело! Надеюсь, это не случится на моём веку. Пусть следующие поколения разбираются с этим», – сказал Шахназаров на пресс-конференции.
При этом режиссёр признал, что искусственный интеллект уже сейчас успешно работает в дубляже. Любые кинокартины можно дублировать безо всякого участия актёров.

Шахназаров провёл в ТАСС пресс-конференцию, посвящённую 100-летию со дня основания легендарной киностудии «Мосфильм». Юбилей отмечается 30 января 2024 года. Режиссёр рассказал о мероприятиях юбилейного года, главных достижениях киноконцерна за вековую историю и новых проектах крупнейшей киностудии Европы.

Читайте также:

В Серпухове планируют открыть историко-краеведческий музей на базе школы

Выставка «Дивный сад» заработает в Подмосковье

Каширский Никитский монастырь издаст собрание писем Оптинских старцев
#искусство
#искусственный интеллект
#культура
#пресс-конференция
#кино
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове планируют открыть историко-краеведческий музей на базе школы
29 января 2024, 11:58

Фото: Валерий Гореловский

Обучающий музей создают в Дашковской школе городского округа Серпухов на грант за победу в конкурсе. об этом сообщил корреспондент.
Дашковская школа из поселка Большевик стала одним из победителей конкурса «Вклад в будущее». Грант было решено потратить на создание историко-краеведческого музея с современными технологиями.

«Наконец-то, у нас появится оборудованное помещение, отвечающее всем современным требованиям, в котором будут проходить музейные уроки, лекционная, поисковая и научная работа. Надеюсь, что это принесет нам большую пользу. Ребята уже ждут этого музея, также как и их родители, которые голосовали, и благодаря которым мы выиграли этот грант», — поделился директор Дашковской школы Владимир Горшков.

Стоит отметить, что музей будет работать как образовательная аудитория ​для проведения учебных лекций.

Читайте также:

В Наро-Фоминском округе открывается выставка местных художников-графиков

В Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого

Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
#подмосковье
#музей
#школа
#школы
#работа
#родители
#уроки
#будущее
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставка «Дивный сад» заработает в Подмосковье
29 января 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Электростали откроется выставка «Дивный сад». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Дивный сад» художника Михаила Лебедева начнет работать с 31 января в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь.

«Михаил Лебедев является художником декоративно-прикладного искусства и Заслуженным художником России. Его работы являются не только объектами выставок, но и хранятся во многих российских и международных музеях. В своих работах Лебедев использует традиционную жостовскую роспись с оригинальными мотивами и техниками», — отметили в министерстве.

Выставка будет ждать гостей до 31 марта 2024 года. Подробную информацию о выставке можно будет найти на официальном сайте историко-художественного музея имени И. И. Алексеева.

Читайте также:

Неудобный художник: Макс Хаазе в Серпуховском музее

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Тувинский оркестр посетит Истру с уникальным шоу «Музыка на льду»
#выставка
#сад
#электросталь
#подмосковье
#художник
#музей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширский Никитский монастырь издаст собрание писем Оптинских старцев
29 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Уникальное собрание писем Оптинских старцев готовится к изданию в Никитском монастыре Каширы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Собрание будет содержать в себе порядка 500 писем Оптинских старцев к игумениям и насельницам Никитской обители, которые были написаны в период с 1836-го по 1910-й годы.

«Сестры обители находились под духовным окормлением преподобных старцев Льва Наголкина, Макария Иванова, Илариона Пономарева, Амвросия Гренкова, Иосифа Литовкина, Никона Беляева. Они обращались к ним за советом, молитвой и разрешением недоумений. Из переписки игумении Тихоны с архимандритом Исаакием известно, что старцы Анатолий и Никон посещали Никитский монастырь, привозя сестрам благословение Оптиной пустыни и «живое старческое слово, рожденное из опыта, исполненное благодати Божией и любви», — поделилась игумения Магдалина.

Стоит отметить, что молитвенный покров старцев являлись для настоятельниц и сестер Никитского монастыря надежной опорой.

Читайте также:

В городском парке Каширы провели догу-шоу «Дай лапу, друг…»

Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы

Талисман из Каширы во время кругосветного путешествия достиг Лимпопо
#кашира
#подмосковье
#монастыри
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф