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В Чехове наградили победителей международного конкурса чтецов

29 января 2024, 10:14
Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Церемония награждения победителей и дипломантов XIV Международного конкурса чтецких работ им. А. П. Чехова состоялась в «Театральном дворе» литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

«В этом году тема конкурса была «Пушкин и Чехов», поэтому чтецы выбирали для исполнения произведения этих двух писателей. Участие в конкурсе приняли 35 молодых чтецов из России и Белоруссии», — отмечается в сообщении.
Победу одержал актёр Малого театра Никита Шайдаров, который читал рассказа Чехова «Мститель». Лауреатами второй степени стали студент Театрального института имени Щукина Александр Денисов и студент Высшего театрального училища имени Щепкина Даниил Еремин. Звание лауреатов третьей степени завоевали студентка Ярославского театрального института Александра Молоткова, артистка Чеховского городского театра Ангелина Поляшова и студент Театрального института Саратовской консерватории Артём Цикало.

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#чехов
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Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Kinobusiness.com: Лента «Мастер и Маргарита» собрала на выходных 428 млн рублей
29 января 2024, 01:49

Фото: iStock/igoriss

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 миллионов рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.
«Мастер и Маргарита» — это второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина «Серебряные коньки». Сценарий и к ней, и к «Мастеру и Маргарите» написал Роман Кантор.

Роли Мастера и Маргариты исполнили супруги-актёры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Коровьева сыграл Юрий Колокольников, Азазелло — Алексей Розин, Воланда — немец Аугуст Диль, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. Также в картине сыграли Леонид Ярмольник, Игорь Верник и другие звёзды.

«Бременские музыканты» (123 млн рублей) и «Холоп-2»(122,5 млн) заняли вторую и третью строчки соответственно. «Воздух» (104,2 млн) и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (37,8 млн) также вошли в пятёрку лучших фильмов.

Лидером российского проката по общим сборам пока остаётся семейный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Картина собрала 6,787 млрд рублей.


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#кино
#деньги
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На Новодевичьем кладбище прошло открытие памятника Василию Лановому
28 января 2024, 16:04

Фото: iStock/trofimich

Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыт на Новодевичьем кладбище в Москве.
Об этом сообщает РИА Новости. Василий Лановой умер 28 января 2021 года в 87 лет.
Памятник состоит из гранитной плиты с православным крестом, который высечен по центру. На нём перечислили названия фильмов и спектаклей, где играл Лановой.

Среди перечисленных кинокартин «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир», а также «Анна Каренина». Среди театральных постановок: «Посвящение Еве», «Антоний и Клеопатра», «Маленькие трагедии», а также «Принцесса Турандот».

Перед гранитной плитой установлен бюст артиста. У подножия лежат цветы от родственников и поклонников артиста. Недалеко от Василия Ланового похоронены народные артисты РСФСР Владимир Меньшов и Глеб Панфилов, народная артистка СССР Инна Чурикова.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Служил в Театре имени Вахтангова 63 года, до самой смерти играл в постановках. На его счету более 50 ролей.

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#памятник
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#кино
#театр
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Студия «Мосфильм» выбрала из своих кинокартин лучшую
Фильм «Джентльмены удачи» признан лучшим из работ студии «Мосфильм»
28 января 2024, 14:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Советскую комедию «Джентльмены удачи» признали лучшей кинолентой студии «Мосфильм».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу киноконцерна. Картину снял Александр Серый в 1972 году по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. В то время картину посмотрели 65 млн зрителей.

На втором месте в рейтинге лучших фильмов киностудии комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция "Ы"». На четвертом месте «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм снят по мотивам пьесы Михаила Булгакова.

Пятёрку замыкает мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В число лучших проектов «Мосфильма» попали «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «Служебный роман» Эльдара Рязанова, а также «Девчата» Юрия Чулюкина . Топ-10 замкнул фильм Элема Климова «Иди и смотри».

Рейтинг лучших кинолент составили перед празднованием векового юбилея киностудии.

Ранее, 26 января, в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел» от Национальной академии кинематографических искусств и наук России за 2023 год, передает ТАСС. В числе триумфаторов оказались фильмы «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова и «Праведник» Сергея Урсуляка, которые завоевали по четыре статуэтки каждый. «Снегирь» был признан «Лучшим игровым фильмом».

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#кино
#фильм
#москва
#голосование
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Неудобный художник: Макс Хаазе в Серпуховском музее
Русский Сальвадор Дали: все о творчестве Макса Хаазе
27 января 2024, 12:00

Фото: Радио 1

Человек — загадка и художник — мистик. Макса Хаазе считают одним из самых необычных художников конца XX века.
Его яркие образы и новаторство художественного метода привлекает большое количество зрителей к его творчеству. Работы творца наполнены загадками, отгадывание которых захватывает зрителя.

Фото: Радио 1

Латинская поговорка гласит «Природа начинает, искусство направляет, а опыт совершенствует». Она хорошо подходит к описанию жизни художника. Традиционный подход к искусству не для него, поэтому он выбирает свой собственный индивидуальный путь в творчестве.

Фото: Радио 1

В широких кругах его называют последователем Сальвадора Дали. Искусствоведы считают Макса Хаазе неудобным и сложным художником, так как его картины очень трудно поддаются расшифровке. Он предпочитал разбрасывать по своим работам мистические детали и символы.

Фото: Радио 1

Макс Хаазе любил пользоваться приемами сюрреализма. Он помещал обычные предметы в необычное окружение, добиваясь эффекта сна и галлюцинаций.

Фото: Радио 1

Музыкальная тема, одна из центральных в творчестве Макса Хаазе. По замыслу художника, в работе «Орган» (справа на иллюстрации) музыка зарождается глубоко в недрах, в адских муках, но в результате поднимается к небу.

Фото: Радио 1
Коллекция работ Хаазе в собрании Серпуховского историко- художественного музея наиболее полно раскрывает разные грани этого своеобразного художника, и мы приглашаем вас погрузится в мир его грез и мечтаний. Вся коллекция Макса Хаазе передана в дар Серпуховскому музею его другом и музой Ниной Тихоновой.
#искусство
#картины
#серпуховский музей
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На «Мосфильме» вручили премии «Золотой орел»
На «Мосфильме» прошла церемония вручения премии «Золотой орел»
27 января 2024, 06:05

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

26 января в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел» от Национальной академии кинематографических искусств и наук России за 2023 год, передает ТАСС.
В числе триумфаторов оказались фильмы «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова и «Праведник» Сергея Урсуляка, которые завоевали по четыре статуэтки каждый. «Снегирь» был признан «Лучшим игровым фильмом».

Помимо основной награды, «Снегирь» был отмечен в категориях лучшие визуальные эффекты, монтаж и работа звукорежиссера. Борис Хлебников, находящийся на съемочной площадке и не присутствовавший на церемонии, был представлен продюсером Сергеем Сельяновым, который вручил статуэтку от имени режиссера.

Продюсер выразил удовлетворение тем, что работа Хлебникова получила признание коллег и отметил, что «Снегирь» — это одно из сильнейших кино Хлебникова на данный момент.

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#кино
#работа
#фильм
#награды
#продюсер
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Аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!» будет звучать на улицах Петербурга
26 января 2024, 19:40

Фото: istockphoto.com/romanevgenev

В день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на улицах и в парках Санкт-Петербурга зазвучит аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!».
Так, петербуржцы смогут узнать о легендарных людях спорта города.

Отмечается, что спектакль создан по мотивам книги Константина Осипова, выпущенной изданием «Петербургский дневник».

«Выбор аудиоформата не случаен, мы знаем, что в блокадном Ленинграде люди получали информацию в основном по радио, это были и домашние радиоточки, и рупоры-громкоговорители на улицах. Сообщения по радио спасали жизнь ленинградцам, а 27 января 1944 года по радио прозвучало долгожданное сообщение о полном снятии блокады города. Спектакль будет напоминать радиотрансляцию, мы будем настраиваться на волну с историей каждого героя, которая будет рассказана под музыкальные фрагменты», – отметил главред издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Сам спектакль можно будет услышать на улицах города с 11 до 21 часов ежечасно.

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Тувинский оркестр посетит Истру с уникальным шоу «Музыка на льду»

Спектакль «Варшавская мелодия» покажут в Подмосковье

В Петербурге откроется выставка в честь летчицы Лидии Зверевой
#радио
#спектакль
#история
#культура
#санкт-петербург
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Тувинский оркестр посетит Истру с уникальным шоу «Музыка на льду»
26 января 2024, 15:52

Фото: сайт оркестра

В Истре 31 января выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва им. Тимура Дулуша. Он представит шоу и концертную программу на льду, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Музыка на льду» – это уникальный и неповторимый проект, автор которого –Игорь Дулуш. Музыканты уже не первый год радуют зрителей в разных уголках России. Теперь шоу духовиков едет в Истру», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По словам главы муниципалитета, в 18 часов зрителей ждут на катке «Ёлочка» на площади «Дружбы» в Истре. Программа стартует с ледового шоу. Зрители услышат произведения военных дирижёров и композиторов Валерия Халилова и Василия Агапкина, композиции «Мистерия Цам», «Эй, моряк», «Хондергейим», «Валенки» и другие.

А в 20 часов на сцене Истринского дома культуры оркестр представит программу «Музыка гор и степей».

Как ответила Витушева, оркестр посетит Истру в рамках III Музыкального фестиваля Валерия Халилова, приуроченного к 140-летию со дня рождения Василия Агапкина.

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#истра
#татьяна витушева
#оркестр
#музыка
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#искусство
#шоу
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье открылся XIV международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова
26 января 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Стартовал XIV Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсные прослушивания участников проходят в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

«К очным прослушиваниям допущены 35 молодых актеров и старшекурсников ведущих театральных вузов страны и зарубежья. Каждый год география конкурса расширяется, в этом году во втором туре соревнуются участники из Белоруссии, а также из разных городов России — Москвы, Новосибирска, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Саратова, Барнаула, Нижнего Новгорода», — поделились в министерстве.

Стоит отметить,что оценивать ребят будут профессиональные артисты, и мастер художественного слова заслуженный артист России Юрий Голышев.

Кроме этого, в преддверии дня рождения Чехова пройдет гала-концерт с лучшими чтецкими работы и награждение победителей.

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#страны
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#подмосковье
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В Наро-Фоминском округе открывается выставка местных художников-графиков
26 января 2024, 12:18

Фото: iStock/curtoicurto

Выставка «Штрихи вдохновения» откроется в центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«В экспозиции представлены работы местных художников-графиков. Это направление позволяет передать мысль и настроение произведения только одним цветом, а для оттенков и нюансов используются различные штриховки», — отмечается в сообщении.

Выставка начнёт работать в 17:00. В день открытия её можно посетить бесплатно. В другие дни стоимость входного билета составит 100 рублей. Дата окончания выставки — 11 марта. Возрастное ограничение — 16 .

Адрес ЦДК «Звезда»: город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом №10.

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#выставка
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