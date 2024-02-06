В хореографической школе Наро-Фоминска устроили концерт в честь встречи выпускников

Фото: Анна Тюрюмина
«Мы называли её «мамой», а она нас – своими детьми. Она подарила нам безусловную любовь. Благодаря ей лично я нашла свой путь в жизни, и моя благодарность бесконечна!» — рассказала Екатерина Табачникова.
Воспоминаниями поделился и выпускник школы Илья Гуйтар.
«С Ириной Владимировной связано столько ярких и счастливых воспоминаний детства. Мы несли культуру нашего народа по всему миру, объехали много стран», — сказал он.
Праздничный концерт завершился номером «Белый день», в котором приняли участие все желающие – не только ученики, но и зрители, даже те из них, кто давно не поднимался на сцену.
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