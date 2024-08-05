В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»

Фестиваль «RUS_СВЕТ», направленный на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран СНГ и БРИКС, проведут в Подмосковье. Фестиваль начнётся с открытия блока «Творческий» в музее-заповеднике «Архангельское» 6 августа, а основные праздничные мероприятия будут проходить 9 и 10 августа на территории Павшинской Поймы в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.





В фестивале примут участие музыканты и художники из 23 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.В программе фестиваля спектакли детских и уличных спектаклей, показ фильма «Чебурашка», мастер-классы и игры от всероссийского проекта «Я в Деле», Geek Puzzle Центра Тульской городской игрушки и Hobby Games, а также турнир по русским шашкам, лоскутное шитьё, создание открыток, плетение фенечек, роспись пряников и пр.На фестивале будет открыта креативная ярмарка. Всего на двухдневном мероприятии запланированы 40 площадок, которые предложат гостям различные развлечения и зрелища. 9 августа площадки будут работать с 14:00 до 22:00, 10 августа — с 11:00 до 22:00. Праздник завершится гала-концертом, в котором примут участие финалисты конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известные артисты.Стала известна программа музыкального фестиваля «Белый цветок» в КлинуСтартовала всероссийская акция «Культурный маршрут Фанагории»Россиян пригласили к участию в конкурсе по созданию патриотических образов