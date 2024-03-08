В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»

Фото: iStock/vzphotos
В этом году основным критерием для номинантов в категории «Лучший фильм» стала инклюзивность, и она, как считалось, не уменьшила разнообразных жанров и тем, пишет «Коммерсант».
Инклюзивность подразумевает под собой, что фильмы должны соответствовать определённым требованиям: уважение достоинства человека и его свободы выбора; недискриминацию; эффективное вовлечение в общество; уважение особенностей людей с инвалидностью; равенство возможностей; гендерное равенство. Критерии инклюзивности Кинакадемия ввела в 2020 году.
Одним из фаворитов на победу считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.
Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине пактически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.
Читайте также:
«На Западном фронте без перемен» получила«Оскар» как лучший иностранный фильм
Мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар»
Накануне церемонии «Оскар» букмекеры рассказали о главных фаворитах премии в 2023 году
Одним из фаворитов на победу считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.
Читайте также:
«На Западном фронте без перемен» получила«Оскар» как лучший иностранный фильм
Мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар»
Накануне церемонии «Оскар» букмекеры рассказали о главных фаворитах премии в 2023 году
Сергей Калугин