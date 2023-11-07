В Подмосковье проходит выставка-конкурс «Жуковское притяжение»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В этом году «Жуковское притяжение» посвящено особой теме – золотому веку русской литературы, поэтому на выставке можно увидеть иллюстрации к произведениям, картины с литературными героями, пейзажи и жанровые сцены и многое другое.
«С каждым годом всё больше юных художников принимают участие в выставке «Жуковское притяжение», география конкурса расширяется. Тема – «Золотой век русской литературы» – это прекрасный повод для детей посредством художественного творчества прикоснуться к сокровищнице русской классической литературы. Выставка является отличной возможностью для молодых художников проявить себя», – приводит пресс-служба слова директора ЖДШИ № 1 Елена Меденцева.
Выставка продлиться до 12 нобря, посетить её можно ежедневно с 9.00 до 18.00.
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