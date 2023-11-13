В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»

Фото: Администрация городского округа Пушкинский
Как рассказали в администрации городского округа Пушкинский, гостей порадовали выступлениями фортепианных ансамблей, трио и квартетов, а также сольными концертами на флейте, саксофоне, скрипке, домре и гитаре.
«Концерт стал вдохновляющим импульсом для воспитанников - учиться лучше и покорять новые музыкальные вершины», — отметили в администрации горокруга.Читайте также:
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