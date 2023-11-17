В России хотят запустить аналог «Евровидения»

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Любимова отметила, что Россия стремится активно продвигать различные культуры в современном многополярном мире, поэтому предлагает сразу два новых формата для сотрудничества.
Эрнст добавил, что музыкальный конкурс будет совершенно свободным от политических ограничений, поэтому все желающие смогут открыто представлять свои произведения.
Изначально с инициативой запустить аналог «Евровидения» с артистами из дружественных государств выступили в Госдуме весной 2023 года.
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