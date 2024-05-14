В Сергиевом Посаде покажут музыкальный спектакль «Кот в сапогах»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
«Спектакль сыграет труппа Московского театра им. Спартака Мишулина. Весёлая добрая сказка научит юных зрителей не унывать, верить в свои силы и идти к поставленной цели», — говорится в сообщении.Представление начнётся в шесть вечера, стоимость билетов — от 700 до полутора тысяч рублей, возрастных ограничений нет.
ДК имени Ю.А. Гагарина находится по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом №185. Билеты можно купить в кассе Дворца культуры или онлайн.
Читайте также:
В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова
В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»
В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов