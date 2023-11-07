В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Перед началом творческих выступлений зрителям показали видеоролик о жизни Шукшина.
«Нам не известно, кто порекомендовал Шукшину для съёмок Волоколамск, да это и неважно. Тот факт, что древний Волоколамск благословил Шукшина как кинорежиссёра и актёра, практически не упоминается в биографической литературе о Шукшине. Только пожелтевшие страницы районной газеты за 1960 год бережно хранят свидетельства о начале творческого пути Василия Макаровича в кино», – отметила ведущая мероприятия Галина Кулакова.
Стоит отметить, что на вечере памяти стихи и песни исполнили сотрудники музея Геннадий Мищенко и Владимир Алтаев, артисты образцового коллектива «Театр «Дебют», вокальный коллектив «Забава», а также их руководитель Виолетта Маслова, концертмейстер Ирина Гринь.
Читайте также:
В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»