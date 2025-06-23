Выставка «Наш авангард» открылась в Русском музее Петербурга
В Санкт-Петербургском Русском музее 21 июня открылась беспрецедентная по своим масштабам экспозиция, на которой представлены свыше полутора тысяч работ русского авангарда. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По данным издания, в 20 залах корпуса Бенуа можно увидеть 413 работ 72 авторов. При этом 26 экспонатов привезли из других музеев России.
Гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова рассказала, эта выставка стала экспериментом русского авангарда, который вызывал активный интерес за рубежом.
«Пришло время вернуть этот ярчайший феномен русской художественной культуры отечественному зрителю, и в первую очередь самим петербуржцам», — заявила Манилова.
На выставке представлены работы Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, а также художников обществ «Бубновый валет» и «Союз молодежи и многих других.
Тем временем в Кемерове анонсировали проведение шестого масштабного мультиформатного фестиваля «НЕБОФЕСТ», пишет «Сiбдепо».
Мероприятие состоится в Кемерове на аэродроме «Кемерово-Северный» 17 августа. Главной изюминкой фестиваля является парашютный спорт.
«Традиционно на фестивале всех гостей ждёт обширная авиационная и парашютная программа: прыжки с парашютом на точность приземления лучших спортсменов региона и страны, укладка парашюта, выставка авиационной техники, музей авиации, прыжки в тандеме и "прыжки" в очках виртуальной реальности», — говорится в статье.
Отмечается, что вход на фестиваль свободный.