Выставка «Наш авангард» открылась в Русском музее Петербурга

23 июня 2025, 11:55

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В Санкт-Петербургском Русском музее 21 июня открылась беспрецедентная по своим масштабам экспозиция, на которой представлены свыше полутора тысяч работ русского авангарда. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По данным издания, в 20 залах корпуса Бенуа можно увидеть 413 работ 72 авторов. При этом 26 экспонатов привезли из других музеев России.

Гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова рассказала, эта выставка стала экспериментом русского авангарда, который вызывал активный интерес за рубежом.





«Пришло время вернуть этот ярчайший феномен русской художественной культуры отечественному зрителю, и в первую очередь самим петербуржцам», — заявила Манилова.

«Традиционно на фестивале всех гостей ждёт обширная авиационная и парашютная программа: прыжки с парашютом на точность приземления лучших спортсменов региона и страны, укладка парашюта, выставка авиационной техники, музей авиации, прыжки в тандеме и "прыжки" в очках виртуальной реальности», — говорится в статье.