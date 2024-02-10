Радио1
Главная / Новости / Культура/ Возрождение гжели: интервью с главным художником «Гжельского фарфорового завода»

Возрождение гжели: интервью с главным художником «Гжельского фарфорового завода»

10 февраля 2024, 13:04
Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

1 из 2

2 из 2

Сергей Симонов главный художник АО «Гжельский фарфоровый завод», заслуженный художник России в диалоге с «Радио 1» рассказал про взлеты и падения Гжелевского фарфоровой завода, как гжель стала популярной и почему это сейчас модно.
Как вы начали работать на Гжельском заводе и чем именно вы занимаетесь?

Сергей: В этой отрасли я работаю больше 30 лет, с 1984 года. Я сюда пришел, будучи студентом, проходил практику. С тех пор, моя жизнь связана с фарфором. Моя функция сводится больше к надзорной работе, чтобы все изделия соответствовали художественным эталонам, для нас это важно. Мы работаем с торговыми сетями, и их покупателям важно соответствие картинки и реальности. Также, помимо всего прочего, я слежу, чтобы все компоненты нашей продукции были точно выдержаны, согласно тем рекламным роликам и фотографиям, которые мы представляем. Но на самом деле, главный художник должен создавать новые виды изделий, и генерировать новые декоративные направления, чем я тоже занимаюсь.


Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

В чем особенность Гжельского завода?

Сергей: Мы сейчас разработали большую линейку цветных изделий, с подглазурными декорами. Для этого у нас своя рецептура красок, таких нет ни у кого. У многих низкотемпературные, а наши полихромные краски обжигаются той же температурой, что и кобальт. Они не выгорают и остаются всегда яркими. К тому же, было время, когда другие производства на фарфор клеили переводные картинки, но мы всегда были в стороне от этого. С гжелью всегда так было, здесь была минимальная механизация, максимально ручная работа, включая роспись. Так происходит и по сей день.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Как часто вы создаете абсолютно новые изделия?

Сергей: Каждый год у нас выходят изделия, которые и по дизайну, и по своему назначению совершенно новые. К пасхе, например, появляются подставки для куличей, есть и новые фигурные композиции, посудные группы, сервизы. При чем они не дублируют то, что мы ранее выпускали. Мы создаем новое так, чтобы это могло заменить что-то уходящее и старое. Такое иногда нужно, когда изделия изжили свое.

В какое-то время гжель была в упадке, почему это произошло?

Сергей: Было много падений, и один из них был в 90-е. Когда началась приватизация предприятий, появилась масса подпольных производств, которые начали создавать безвкусицу. Этого было так много, что гжель начала обесцениваться, все посыпалось. Люди со вкусом, поняли, что гжель не тот случай, чтобы вкладываться в него и все это повисло. Долгое время она продавалась в пешеходных переходах и на вокзалах. А потом, потихоньку все стало вымываться, как-то все упорядочилось, люди стали путешествовать, и видеть, что приемлемо и не стыдно показать. И начался отбор, предприятия начали делать чистку, избавились от всякой ерунды. Снова появилась гжельская классика.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

При этом в современном мире, гжель даже используют модные дизайнеры в своих коллекциях, почему это произошло?

Сергей: Люди с помощью гжели показывают нашу национальность. Классическая гжель ассоциируется с Россией. Сейчас новый тренд на русские традиции, это как раз можно заметить не только на столах жителей, но и на модных мировых показах. К тому же наши предметы стали практичнее, и подстроенные под современный лад. Мы запустили большую серию кофейных стаканов, они простые, с герметичной крышкой, они прям были хитом. Потому что кофейная тема близка многим.

С какими трудностями сталкивается Гжельская фабрика?

Сергей: Мы пытаемся переоборудовать свои формовочные станки, которые нам позволили бы расширить коллекцию тарелок. У нас, конечно, есть образец, который мы делаем в ручном исполнении - литьем, но нам нужно делать формовкой. Для этого нужен формовочный станок, который будет нам давать в день 300-400 тарелок, а мы их все вручную распишем. Также, у нас есть сырьевые проблемы, думаю после окончанию СВО, они решатся. Исторически, все фарфоровые заводы бывшего СССР были завязаны на 3-4 месторождениях белых глин, часть на Украине, часть в России. Но в любом случае, фарфоровая индустрия будет развиваться и традиции будут сохранятся, несмотря на трудности.

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Отправляете ли вы гжельский фарфор за границу?

Сергей: Экспорт в другие страны мы не осуществляем, при этом спрос у потребителей там тоже есть. По всему миру много любителей росписью кобальтом, и на востоке, и на западе. Сейчас, например, в Китае проходила выставка «Сделано в России», и им очень нравятся предметы с русской росписью и декором. Наши изделия в Китае очень дорого стоят, и не каждый может их приобрести, при этом всем интересно наше искусство.
#искусство
#гжель
#художник
#национальность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширских школьников начали обучать актёрскому мастерству
09 февраля 2024, 20:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школе №4 городского округа Кашира стартовал курс актёрского мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«С основами профессии школьников 7 и 8 классов познакомил актёр театра и кино, педагог Алексей Назаров. Ребята приняли участие в упражнениях по формированию эффективной коммуникации в больших и малых группах, умению взаимодействовать с другими участниками проекта, тренировали развитие памяти, внимание, чувство ритма. Участникам проекта также предложили речевой тренинг и задания на пластическую импровизацию», – говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что такие упражнения помогут школьникам не только работе над отчётным спектаклем, но и в повседневной жизни.
«Школьники в малых группах составляли сюжеты. Под руководством Назарова им удалось речью, мимикой, движением передать испуг, растерянность, панику, показать примеры взаимовыручки и моральной поддержки», – отметили в администрации.
Обучение проводится в рамках проекта «Разработка технологии преодоления рисков подросткового возраста: школьный театр, основанный на ролевом экспериментировании».

Читайте также:

В Кашире обсудили готовность к весеннему половодью и дождевым паводкам

Ветераны Афганистана и Северного Кавказа встретились с каширскими школьниками

Жители Каширы смогут поздравить участников СВО с 23 февраля
#школа
#школьники
#актёр
#кашира
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье появится Музей кролика и зайца
09 февраля 2024, 19:17

Фото: Istockphoto / Inessa Bologova

В Солнечногорске в марте откроют Музей кролика и зайца, сообщается на туристическом портале Московской области. Этот музей станет новым творческо-познавательным пространством для всей семьи.
«Там можно будет увидеть более тысячи экспонатов фигурок и предметов с изображениями кроликов и зайцев, узнать много забавного и интересного из жизни этих животных. На экскурсии гостям музея расскажут, как кроликам и зайцам удалось выжить в эволюционной борьбе и стать одними из самых распространенных животных на планете, попасть в мифы и легенды, сделаться героями мировых бестселлеров, вдохновлять художников и скульпторов на создание шедевров», – говорится в сообщении.
В музее можно будет проявить творческие способности, создав своего собственного кролика или зайца. Такой сувенир принесёт удачу, так как подобная фигурка по фэншуй символизирует долголетие, плодовитость и изобилие.

Музей будет располагаться по адресу Солнечногорск, улица Красная, территория торгового комплекса ВВС, 3/3. Посетить его можно будет по предварительной записи.

Забронировать билет можно уже сейчас на сайте. При регистрации до 3 марта возможно получить промокод, дающий скидку 50% на посещение музея в течение всего года.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал опрос по качеству услуг региональных театров

В Коломне проходит выставка иллюстраций к произведениям Пушкина

В Старой Купавне сделали бумажных журавликов в память о героях-антифашистах
#культура
#солнечногорск
#музей
#животные
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал опрос по качеству услуг региональных театров
09 февраля 2024, 13:34

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Опрос, посвящённый качеству услуг, которые предоставляют зрителям театры Московской области, проводит министерство культуры и туризма региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, как часто они ходят на спектакли в Подмосковье, какой жанр предпочитают, как им удобнее покупать билеты и что важно для того, чтобы пребывание в театре было комфортным», — говорится в сообщении.
Опрос проводится на платформе портала госуслуг до 29 февраля, принять в нём участие может любой житель Московской области. Для того достаточно авторизироваться на портале и пройти по ссылке.

По результатам опроса планируется провести работу, которая сделает более качественными услуги, которые предоставляют областные театры.

Читайте также:

В Коломне проходит выставка иллюстраций к произведениям Пушкина

В Старой Купавне сделали бумажных журавликов в память о героях-антифашистах

Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского
#театр
#опрос
#услуги
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне проходит выставка иллюстраций к произведениям Пушкина
09 февраля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка иллюстраций к произведениям Александра Сергеевича Пушкина проводится в картинной галерее Коломны «Дом Озерова», в экспозиции графика Владимира Фаворского и Никиты Родионова, работы предоставлены из частной коллекции, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Иллюстрации воссоздают произведения А.С. Пушкина через призму художественного взгляда, позволяя зрителям окунуться в мир литературных шедевров», — говорится в сообщении.
Никита Родионов и Владимир Фаворский являются известными художниками-графиками. Их работы есть в коллекциях музеев разных стран.

Выставка будет работать до 24 июня, возрастное ограничение — 6 . Галерея «Дом Озерова» находится по адресу: город Коломна, улица Красногвардейская, дом №2.

Читайте также:

В Старой Купавне сделали бумажных журавликов в память о героях-антифашистах

Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского

В Щёлкове открылась выставка картин Сергея Смирнова
#выставка
#культура
#коломна
#картины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Старой Купавне сделали бумажных журавликов в память о героях-антифашистах
09 февраля 2024, 09:31

Фото: Ксения Пашуто

Мастер-класс «Бумажный журавлик мира» провели в библиотеке Центра культуры «Акрихин» в подмосковной Старой Купавне, мероприятие было приурочено ко Дню юного героя-антифашиста, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
Мероприятие состояло из двух частей: на первой собравшимся рассказали о подвиге пионера Володи Дубинина.

«Невозможно рассказать о всех сразу – мы проводим отдельные мероприятия, посвящённые героям-антифашистам. Сегодня рассказали о Володе Дубинине. Он был партизаном в Старо-Карантинских каменоломнях и погиб при разминировании», — пояснила сотрудница библиотеки Екатерина Егорова.
На второй части встречи участников научили складывать бумажных журавликов. Екатерина Егорова напомнила, что бумажный журавлик связан с историей девочки из Хиросимы, которая умерла от лучевой болезни после ядерной бомбардировки. Она хотела сложить тысячу журавликов, чтобы исполнилось её желание, но не успела. Бумажный журавлик стал символом надежды жителей всей земли на мир без войн.

Читайте также:

Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского

В Щёлкове открылась выставка картин Сергея Смирнова

В Звенигороде на выставке представлены сюжеты из жизни сахалинцев
#богородский городской округ
#культура
#история
#библиотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского
ТАСС: Народный артист Збруев указом Путина награждён орденом Александра Невского
08 февраля 2024, 23:25

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Народный артист РСФСР, актёр московского театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев указом президента России Владимира Путина награждён орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность». Соответствующий документ, как пишет ТАСС, 8 февраля был опубликован на официальном портале правовой информации.
Александр Збруев начал свою театральную карьеру после окончания легендарной «Щуки» и сразу же, в 1961 году, был принят в Московский театр имени Ленинского комсомола, ставший позже таким же легендарным «Ленкомом». За его плечами на театральной сцене роли в таких постановках, как «104 страницы про любовь», «До свидания, мальчики», «Шут Балакирев», «Вишнёвый сад», «Варвар и еретик» и других.

В кино Александр Викторович дебютировал в 1962-м году в фильме «Мой младший брат», однако поистине всенародную известность ему принесла роль Ганжи в картине «Большая перемена». А затем были «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Бедная Саша», «Всё будет хорошо» и ещё более чем 60 картин.

Также Збруев является лауреатом Государственной премии РФ и премии города Москвы.

Читайте также:

Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Владимир Путин поздравил с 85-летием артиста Александра Збруева

Герасимов вручил в зоне СВО награды освободившим Марьинку бойцам
#награды
#актеры
#владимир путин
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове открылась выставка картин Сергея Смирнова
08 февраля 2024, 18:35

Фото: Евгения Копатько

Выставка живописи Сергея Смирнова открылась в Щёлковском историко-художественном музее, она приурочена к юбилею художника, передаёт корреспондент Евгения Копатько.
«В экспозицию вошли 40 работ в различных жанрах. Это пейзажи Москвы, Подмосковья и Русского Севера, зарисовки из быта начала ХХ века и сцены народных праздников», — отмечается в сообщении.
В творчестве Сергея Смирнова есть элементы романтизма и академизма. Картины мастера находятся во многих музейных собраниях и в частных коллекциях в разных странах.

Выставка продлится до 9 марта. Полный билет стоит 200 рублей, льготный — 100 рублей.

Щёлковский историко-художественный музей находится по адресу: город Щёлково, улица Советская, дом №54.

Читайте дальше:

В Звенигороде на выставке представлены сюжеты из жизни сахалинцев

В подмосковный музей передали фрагменты ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2.1.а»

В Красноармейске открылась выставка пушкинских художников
#щёлково
#выставка
#картины
#культура
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Звенигороде на выставке представлены сюжеты из жизни сахалинцев
08 февраля 2024, 17:57

Фото: Хавива Фонина

«Жилище их оленьих шкур и древний народ айны»: сюжеты из жизни Сахалина - на выставке в Звенигороде. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка«Дальневосточные мотивы» открылась в культурном спортивно-досуговом центре в селе Ершово под Звенигородом.

В рамках экспозиции представлены графические и живописные работы художников, на изображены места, где побывал писатель Антон Павлович Чехов.

«Три года назад мы придумали проект «Тропами Антона Павловича Чехова». Поначалу выезжали на пленэры в места, где побывал мастер пера в Московской области, Ялте и Гурзуфе, а в прошлом году поехали на Сахалин. Получилось написать серию картин с необычными сюжетами о чеховских местах», — поделилась руководитель ассоциации «НИКА» Наталья Николаева.

Стоит отметить, что своих произведениях Чехов часто описывал суровый быт каторжан и рассказывал о коренных народах, населяющих Сахалин.

Читайте также:

Две новые выставки откроются 8 февраля в Подмосковье

Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»

В Ногинске проводится выставка художницы Елены Белоус и её учеников
#выставка
#чехов
#проект
#писатель
#выставки
#сахалин
#звенигород
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушёл из жизни основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов
В Москве скончался основатель группы «Машина времени» Юрий Борзов
08 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Москве скончался один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, тело 70-летнего Борзова обнаружили сегодня в его квартире в Басманном районе Москвы. Музыкант лежал на полу в домашнем халате. Отмечается, что следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.

По предварительной версии, у Борзова случился инфаркт. Точная причина его смерти будет известна после результатов медицинской экспертизы.

Именно барабанщик Борзов придумал название для группы Time Machines («Машина времени»). Поимом музыкальной карьеры, Борзов также был художником-графистом и архитектором.

Читайте также:

В крови погибшего шоумена Красилова не нашли следы наркотиков

Ушла из жизни супруга главы Дагестана Галина Меликова

Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» Александр Симонец
#смерть
#музыка
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф