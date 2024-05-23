«10 000 шагов в день — просто красивое число»: Врачи раскрыли, откуда взялась эта норма

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Известно, что рекомендованная норма активности для взрослого человека — 10 000 шагов или 30 минут занятий с умеренной нагрузкой.
Врачи Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» раскрыли, откуда взялось таинственное число «10 000», и как оно влияет на состояние человека.
Врачи рассказали, что гиподинамия — состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы — приводит к появлению избыточного веса, риску развития хронических заболеваний сердца и сосудов, эндокринной системы, к снижению иммунитета, лабильности настроения и депрессивным состояниям.
По рекомендациям собеседников из Химкинской областной больницы, для того, чтобы «набрать» активности при работе в офисе, нужно использовать все возможности: ходить пешком по лестнице, выходить раньше на остановку, каждые 40 минут вставать из-за стола и делать простые упражнения разминки.
А чтобы контролировать свою активность, можно включить трекер в телефоне или смарт-часах.
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«Наверняка все знают, что 10 тысяч — это просто красивое число. Ровно через столько шагов обнулялся первый шагомер, изобретённый в Японии. На самом деле 30 минут ходьбы в среднем темпе достаточно для начала. Средний темп — это как будто вы немного торопитесь, но не сбиваете дыхание», — объяснили эксперты.
Врачи рассказали, что гиподинамия — состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы — приводит к появлению избыточного веса, риску развития хронических заболеваний сердца и сосудов, эндокринной системы, к снижению иммунитета, лабильности настроения и депрессивным состояниям.
По рекомендациям собеседников из Химкинской областной больницы, для того, чтобы «набрать» активности при работе в офисе, нужно использовать все возможности: ходить пешком по лестнице, выходить раньше на остановку, каждые 40 минут вставать из-за стола и делать простые упражнения разминки.
А чтобы контролировать свою активность, можно включить трекер в телефоне или смарт-часах.
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Анастасия Бондарева