10 ноября — Международный день бухгалтерии: как отмечают, традиции

Во всем мире 10 ноября отмечается праздник, посвященный тем сотрудникам, без которых не может функционировать ни одна организация. В этот день профессиональное торжество отмечают бухгалтеры. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник, какие существуют традиции, и как поздравляют специалистов.
Международный день бухгалтерии: история праздника
В России бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник дважды в год. Торжество, приуроченное к 10 ноября, является международным. Инициатором учреждения праздника стал итальянский математик Лука Пачоли, который в 1494 году опубликовал книгу, в которой содержатся все базовые принципы расчетов, необходимых в работе бухгалтера, которыми специалисты пользуются по сей день.
Международный день бухгалтерии – 2023: традиции
10 ноября бухгалтеры принимают поздравления от коллег и руководства. В честь сотрудников, на которых держатся финансовые процессы компании, проводятся праздничные мероприятия, организуются корпоративы, мастер-классы, лекции и семинары.
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Международный день бухгалтерии – 2023: как поздравить
Бухгалтерам следует преподносить презенты, которые смогут пригодиться им в профессиональной деятельности и сделают рабочее место более комфортным. Такими подарками могут быть красивые канцелярские наборы, календари, настенные часы, удобное рабочее кресло, принтер, увлажнитель воздуха, ортопедическая подушка и т.д.
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