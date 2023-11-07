1,3 тысячи новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
За 2023 год на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны <…>. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто» и закупать современные автобусы, в которых пассажирам комфортно и зимой, и летом. В прошлом году на маршруты в разных муниципалитетах области вышли 435 автобусов, а в этом году в 3 раза больше – 1,3 тыс. Последняя партия из 40 транспортных средств среднего класса отправилась в Домодедово, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Богородский, Балашиху, Павловский Посад, Мытищи и другие территории. <…> », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме этого, весь новый транспорт оснащен механической аппарелью,в салоне оборудованы места с креплениями для инвалидных колясок,а также кнопки связи с водителем.
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