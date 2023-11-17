15-летнего сына Кадырова наградили орденом трудовой доблести и медалью

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
У 15-летнего сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова появились новые награды.
15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом сообщает в Telegram-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Награждение проходило на мероприятии, организованном Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России».
Также Адам Кадыров получил видеообращение и приветственное письмо от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев «Трудовая Доблесть России» Алексея Левина.
Ранее старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал кавалером ордена «За служение религии Ислам» I степени. Как отмечается в наградном листе, высокий знак отличия юноша получил за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.
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Награждение проходило на мероприятии, организованном Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России».
Ранее старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал кавалером ордена «За служение религии Ислам» I степени. Как отмечается в наградном листе, высокий знак отличия юноша получил за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.
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Мария Фирсова