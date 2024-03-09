«Ъ»: 15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
Примерно шестой части россиян пришлось сталкнуться с давлением родных при построения карьеры. Причем у россиян до 35 лет этот показатель выше и составляет почти четверть (24%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.
По мере взросления доля тех, кто вынужден в карьерных решениях ориентироваться на семью, снижается. В возрасте 35–44 лет этот показатель составляет 14%, в возрасте старше 45 лет — 13%.
Интерес к мнению окружающих у российских сотрудников сокращается по мере роста их дохода. Так, среди опрошенных с заработком до 50 тыс. руб. в месяц на давление со стороны родственников пожаловались 20%, среди тех, чей доход от работы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб., таковых уже 15%, при заработке свыше 100 тыс. руб. доля вынужденных считаться с мнением родственников составила 12%.
При этом в ситуациях, когда родственники пытаются навязать карьерные решения, большинство в итоге поступает по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. 26% — ищут компромисс.
Работодатели же, учитывая влияние семьи на сотрудников, часто готовы работать над их лояльностью через соцпакеты и другие, более сложные, инструменты, показало исследование.
В опросе приняли участие 3 тысячи трудоспособных респондентов из всех округов России.
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Интерес к мнению окружающих у российских сотрудников сокращается по мере роста их дохода. Так, среди опрошенных с заработком до 50 тыс. руб. в месяц на давление со стороны родственников пожаловались 20%, среди тех, чей доход от работы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб., таковых уже 15%, при заработке свыше 100 тыс. руб. доля вынужденных считаться с мнением родственников составила 12%.
Работодатели же, учитывая влияние семьи на сотрудников, часто готовы работать над их лояльностью через соцпакеты и другие, более сложные, инструменты, показало исследование.
В опросе приняли участие 3 тысячи трудоспособных респондентов из всех округов России.
Читайте также:
Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
Больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры
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Ювелина Бернст