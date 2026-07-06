17 акушерок из одной больницы одновременно забеременели

06 июля 2026, 09:44

В родильном отделении больницы в Огайо почти одновременно ждут детей 17 акушерок

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В штате Огайо сразу 17 акушерок из родильного отделения больницы Miami Valley готовятся к появлению детей примерно в один период. Об этом сообщает The Mirror.





Для коллектива это уже второй такой случай за последние годы. В 2019 году беременность почти одновременно наступила у 11 сотрудниц, а теперь отделение обновило собственный рекорд. На снимке, разошедшемся по соцсетям, женщины позируют в одинаковой форме и показывают округлившиеся животы. Сроки у них разные — от 12 до 35 недель.



Многие из участниц впервые станут мамами. По словам сотрудниц, это совпадение заметно сблизило команду и принесло в отделение особую атмосферу. Несколько женщин намерены принимать роды друг у друга. В больнице уверяют, что работа подразделения продолжится без сбоев. В штате числятся около 200 медсестер, а при необходимости подключат резервный персонал и работников с неполной занятостью. Сами акушерки называют происходящее удивительным совпадением.



Беременность у медработниц нередко воспринимается коллегами особенно тепло, потому что именно они каждый день помогают другим женщинам проходить через роды и первые часы материнства. В такой ситуации будущие мамы получают не только обычную дружескую поддержку, но и профессиональные советы, основанные на большом опыте. Это помогает им спокойнее относиться к изменениям в организме, подготовке к родам и первым неделям после появления ребенка.