9 ноября – Всемирный день усыновления: как усыновить ребёнка в России

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9 ноября во всем мире отмечается праздник, посвященный усыновлению. Он был учрежден с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот и приемных семей. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, как усыновить ребенка в России в 2023 году.
Всемирный день усыновления: история праздника
Торжество было учреждено в 2014 году священником Хэнком Фортенером. Он не просто призвал установить день, в который общественности будут напоминать о сложной жизни детей, которые остались без родителей, но и организовал сбор помощи для семей, в которых воспитываются приемные сыновья и дочери.
Всемирный день усыновления: как отмечают
В этот день во многих странах мира поводятся флеш-мобы. Организаторы акций призывают людей не проходить мимо проблем сирот. Общественность призывают помогать детским домам, интернатам, приемным семьям. Также в честь торжества проводится сбор пожертвований, благотворительные акции, тематические выступления, собранные средства от которых отправляются в фонды помощи сиротам.
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Сколько сирот в России
На начало текущего года в России насчитывается более 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом прежде сообщала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Как усыновить ребёнка в России
Чтобы начать процедуру усыновления или удочерения необходимо пройти обучение в Школе приемных родителей. На занятиях будущих родителей ознакомят с законодательством, регулирующем семейные отношения, с ними проведут беседы психологи, и сообщат о форме поддержки опекунов. Близким родственникам осиротевшего не требуется посещение школы.
Далее будущим усыновителям нужно пройти медицинское освидетельствование, чтобы исключить заболевания, препятствовавшие опекунству. Следующим шагом станет получение заключения органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, после чего будущие родители встают на учет. Затем следует этап знакомства с ребенком и подача заявления об усыновлении в суд. Завершается процедура усыновлением ребенка в органах ЗАГС.
Кто может стать усыновителем
Действующее законодательство предусматривает усыновление ребенка не только семейной парой, но и холостым мужчиной или женщиной. Порядок процедуры закреплен в Главе 19 «Семейного кодекса РФ».
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Усыновители должны иметь удовлетворительное состояние здоровье и тот уровень дохода, который позволит содержать ребенка в допустимых условиях. Однако иногда суд пренебрегает некоторыми требованиями, если речь идет о родственниках ребенка, или если несовершеннолетний уже какое-то время проживает в семье.
Как органы опеки контролируют усыновленных
После того как ребенок будут усыновлен, условия его проживания будут проверять органы опеки и попечительства. Первое обследование жилищно-бытовых условий происходит по истечении 5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении. Следующая проверка проводится по истечении 11 месяцев. Также сотрудники опеки проверят условия проживания ребенка через 23 месяца.
Контрольное обследование специалисты проведут через 35 месяцев.
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Анастасия Крестьянова