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90 лет со дня рождения Гагарина: загадочная гибель космонавта и рассекреченное личное дело

90 лет назад родился Юрий Гагарин: что известно о первом космонавте
09 марта 2024, 13:20
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

9 марта 1934-го года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР родился Юрий Гагарин. О жизни первого космонавта уже неоднократно писали, снимали биографические фильмы, однако некоторые факты стали известны лишь полтора года назад, когда его личное дело было рассекречено. Об интересных деталях из жизни Гагарина и его историческом полете в космос, читайте в материале «Радио 1».

Гагарин едва не погиб перед отправкой в космос


12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полёт в космическое пространство. Во время подготовки полета в космос, произошло девять внештатных ситуаций. Если бы помехи не были обнаружены вовремя, они бы стоили Гагарину жизни. Самыми опасными были неполадки, которые возникли уже тогда, когда Гагарин находился на борту.


Сначала с запозданием несколько секунд отключился жидкостный ракетный двигатель третьей ступени. Это привело к тому, что капсула с космонавтом летела бы на 22 м/с быстрее, чем рассчитывали проектировщики, а орбита была выше, чем ожидалось.

Космонавта к тому времени уже усадили в кабину и задраили люк. Однако датчики показали, что капсула не герметична. Взлетать с такой вводной — верная смерть. Крышку спешно вскрыли и по новой закупорили. На этот раз она встала плотно.


Личное дело Гагарина рассекретили всего полтора года назад


Под грифом «совершенно секретно» были все сведения, которые относились к первому космическому полету. Космонавты давали подписку о неразглашении, и не употребляли слово «ракета» во время переговоров.

По инициативе Роскосмоса личное дело Гагарина было рассекречено в 2022 году. Одним из ранее неизвестных фактов было то, что старшая дочь Гагарина Елена родилась 10 апреля 1959 года, хотя во всех биографических данных самой Елены до этого указывали 17 апреля. Эксперты предполагают, что дело не в механической ошибке, а намеренном сокрытии данных с целью безопасности.

Также впервые стало известно, что Гагарин в 1960-ом году вступил в партию. Власти прежде не отрицали его партийность, но конкретная информация была засекречена.

Звания подполковника и полковника Гагарин также получил досрочно, свидетельствуют данные документа.

Причина смерти Гагарина


Юрий Гагарин погиб 27 марта в небе над Владимирской областью при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Героем Советского Союза Владимиром Серегиным.
Причина авиакатастрофы неизвестна.

Результаты проведенного расследования гласят, что истребитель сорвался в штопор и в режиме пикирования упал на землю. Летчик и космонавт Алексей Леонов связывает авиакатастрофу со столкновением с метеозондом, однако официального подтверждения этой версии нет.

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Названо оружие, которое спасло ростовчан от массовой атаки дронов ВСУ
Матвийчук: От удара дронов ВСУ Ростов могли спасти «Тор» и «Бук»
09 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Naypong

Зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор» и «Панцирь» предположительно предотвратили массированные атаки дронов ВСУ в Ростовской области, утверждает военный аналитик Анатолий Матвийчук.
Эти системы, по его словам, способны отслеживать и атаковать множество воздушных целей. В ходе разговора с NEWS.ru, он подчеркнул, что вероятно именно они сбили 41 украинский дрон, которые атаковали регион ночью.

По словам Матвийчука, запас ракет в этих комплексах достаточен для уничтожения не только указанных 41 БПЛА, но и еще большего числа. Кроме того, радары этих систем могут обнаруживать и отслеживать десятки воздушных целей, по крайней мере, от 20 до 30, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона успешно отразила самую крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.

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В Приморье водитель нецензурно оскорбил ветерана СВО без ноги
09 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/fortton

Ветерана СВО оскорбил водитель иномарки, который припарковал машину на место для инвалидов. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По информации портала, лишившийся в зоне СВО ноги ветеран, приехал в торговый центр. На парковке он увидел, как на инвалидное место паркуется водитель иномарки. Военнослужащий сделал мужчине замечание. В ответ, водитель «Тойоты» нецензурно выразился в адрес ветерана боевых действий.

Отмечается, что солдат потерял ногу в ходе тяжелых боев за Угледар.

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#угледар
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В квартире в Ленобласти нашли труп подростка с пакетом на голове
09 марта 2024, 13:24

Фото: istock / Motortion

Труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево, Ленинградской области.
Причины смерти пока неизвестны, сообщили источники издания «Известия» 9 марта.

Бабушка парня нашла его мертвым в квартире на Киевском шоссе 7 марта. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.

Известно, что юноша жил в неполной семье и его опекуном была работающая 54-летняя бабушка.

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Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России
Казахстан подтвердил гражданство двух ликвидированных в России террористов
09 марта 2024, 12:41

Фото: iStock/zabelin

Казахстан подтвердил гражданство своих граждан, участвовавших в попытке теракта в России, которую предотвратили российские силовые структуры, сообщает комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
Согласно официальному заявлению ведомства, два гражданина Казахстана были ликвидированы в результате проведенной операции в России. Их казахстанское гражданство и поездка в РФ были подтверждены.

В настоящее время проводится досудебное расследование по данному инциденту, в рамках которого активно казахские спецслужбы активно сотрудничают с ФСБ России. Дальнейшая информация о происшествии не разглашается в соответствии с законодательством.

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#рф
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Зеленскому на встрече с Эрдоганом не смогли задать вопрос из-за переводчика
Синхронист не сумел перевести Зеленскому вопрос журналиста и речь Эрдогана
09 марта 2024, 12:11

На пресс-конференции, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, переводчик-синхронист столкнулся с трудностями и не смог нормально перевести вопросы журналистов, а также слова Эрдогана для Зеленского.
Вместо этого в его наушниках звучали бессвязные фразы, в результате чего Зеленский попросил задать ему вопрос на английском, пишет РИА Новости. Переводчика быстро сменили. Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом 8 марта, а вместе с ним в Турцию прибыл глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в 2023 году на вопрос о НАТО Зеленский ответил, однако перевод ответа не был включен для Ниинисте. Когда журналисты спросили, какие гарантии безопасности от альянса Киев ожидает на предстоящем саммите в Вильнюсе, Ниинисте признался, что его не проинформировали о переводе.

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#киев
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В России создадут три новые особые экономические зоны
Мишустин подписал постановление о создании трех новых экономических зон в России
09 марта 2024, 11:53

Фото: сайт Кремля

Россия планирует создать три новые особые экономические зоны и расширить две существующие. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал кабмина.
В новой экономической зоне «Система», расположенной в Саранске и Лямбирском районе Мордовии, появится 775 новых рабочих мест. Резидентами этой зоны станут не менее шести компаний, которые планируют инвестировать свыше 33,3 миллиарда рублей.

Также создадут особую экономическую зону «Ростовская» в Новочеркасске, где будут действовать восемь компаний, привлекающих инвестиции свыше 8,6 миллиарда рублей и создающих почти 800 рабочих мест.

В Калининском и Конаковском районах Тверской области появится особая экономическая зона «Эммаусс», где частные инвесторы планируют вложить более 17 миллиардов рублей в свои проекты и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.

Кроме того, правительство расширит особые экономические зоны в Калужской области, включая площадки в Бабынинском районе, а также территорию экономической зоны «Липецк», в которую войдет бывший тракторный завод.

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#рф
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Военнопленный рассказал, чему обучают пехотинцев ВСУ
Пленный: пехотинцев ВСУ обучают десантированию с американских бронетранспортеров
09 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские пехотинцы, размещенные в учебных центрах, активно тренируются по десантированию с использованием американских гусеничных бронетранспортеров М113, сообщил украинский военнопленный Александр Гуприн агентству РИА Новости.
Он отметил, что начали тренироваться по тактике «посадка-высадка», отрабатывая порядок захода и выхода с транспорта. Также проводились учения по сопровождению и совместным действиям с бронетехникой.

Во время обучения украинские военнослужащие, по словам Гуприна, подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам. Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде и сдался в плен в начале марта 2024 года.

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#учения
#сво
#всу
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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
09 марта 2024, 11:23

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.
Находящихся на мосту автомобилистов попросили сохранять спокойствие. В настоящее время причины, по которым власти пошли на соответствующие меры, не сообщаются. Отметим, что проезд по мосту перекрывается в основном из-за информации о возможных готовящихся атаках ВСУ.

Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массовую атаку с применением дронов. БПЛА были запущены в ряд российских регионов. Все беспилотники были перехвачены системой ПВО.

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#мост
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#крымский мост
#всу
#пво
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В Кировской области нашли нарколабораторию с килограммами мефедрона
В Кировской области силовики нашли крупную лабораторию по производству мефедрона
09 марта 2024, 10:22

Фото: iStock/akiyoko

Спецслужбы обнаружили крупную нарколабораторию в Кировской области. Внутри они нашли 25 кг мефедрона в порошковой форме и сотни литров неопознанной жидкости, пишет Telegram-канал Mash.
Полиция установила, что 55-летний Павел Б. организовал незаконное производство и сбыт наркотиков, которые хранились в его доме и хозпостройках на участке в посëлке Октябрьский. Подозреваемый уже привлекал внимание правоохранительных органов, и после получения разрешения на обыск правоохранители нагрянули к нему.

В результате обнаружены реактор, оборудование для производства наркотиков, а также большое количество вещества и жидкости. Проведенная экспертиза подтвердила наличие почти 5 кг мефедрона в порошке.

Подозреваемого задержали и арестовали на семь суток по обвинению в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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#полиция
#производство
#оборудование
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