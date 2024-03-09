90 лет со дня рождения Гагарина: загадочная гибель космонавта и рассекреченное личное дело

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
9 марта 1934-го года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР родился Юрий Гагарин. О жизни первого космонавта уже неоднократно писали, снимали биографические фильмы, однако некоторые факты стали известны лишь полтора года назад, когда его личное дело было рассекречено. Об интересных деталях из жизни Гагарина и его историческом полете в космос, читайте в материале «Радио 1».
Гагарин едва не погиб перед отправкой в космос
12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полёт в космическое пространство. Во время подготовки полета в космос, произошло девять внештатных ситуаций. Если бы помехи не были обнаружены вовремя, они бы стоили Гагарину жизни. Самыми опасными были неполадки, которые возникли уже тогда, когда Гагарин находился на борту.
Космонавта к тому времени уже усадили в кабину и задраили люк. Однако датчики показали, что капсула не герметична. Взлетать с такой вводной — верная смерть. Крышку спешно вскрыли и по новой закупорили. На этот раз она встала плотно.
Личное дело Гагарина рассекретили всего полтора года назад
Под грифом «совершенно секретно» были все сведения, которые относились к первому космическому полету. Космонавты давали подписку о неразглашении, и не употребляли слово «ракета» во время переговоров.
По инициативе Роскосмоса личное дело Гагарина было рассекречено в 2022 году. Одним из ранее неизвестных фактов было то, что старшая дочь Гагарина Елена родилась 10 апреля 1959 года, хотя во всех биографических данных самой Елены до этого указывали 17 апреля. Эксперты предполагают, что дело не в механической ошибке, а намеренном сокрытии данных с целью безопасности.
Также впервые стало известно, что Гагарин в 1960-ом году вступил в партию. Власти прежде не отрицали его партийность, но конкретная информация была засекречена.
Звания подполковника и полковника Гагарин также получил досрочно, свидетельствуют данные документа.
Причина смерти Гагарина
Юрий Гагарин погиб 27 марта в небе над Владимирской областью при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Героем Советского Союза Владимиром Серегиным.
Причина авиакатастрофы неизвестна.
Результаты проведенного расследования гласят, что истребитель сорвался в штопор и в режиме пикирования упал на землю. Летчик и космонавт Алексей Леонов связывает авиакатастрофу со столкновением с метеозондом, однако официального подтверждения этой версии нет.
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