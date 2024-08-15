900 тысяч детских желаний, собранных на выставке «Россия», отправили в космос

Фото: Пресс-служба выставки «Россия»
15 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправили мечты юных посетителей выставки «Россия», которые были собраны во время акции «Капсула мечт». Об этом сообщили в пресс-службе выставки «Россия»
Уточняется, что за пуском ракеты наблюдали молодые люди из всех 89 российских регионов, которые одержали победу в проекте «Космическая экспедиция Первых». Заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что достижения, представленные на выставке, в свое время тоже были чьей-то мечтой, которая воплотилась в жизнь.
Мечты юных посетителей выставки собирали в Павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей». Во время экскурсии дети загадывали желания, после чего они были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную систему.
Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин пожелал каждому желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь.
Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение 3 дней они знакомились с работой Байконура. На космодроме дети посетили Музей истории космодрома, осмотрели стартовый комплекс «Гагаринский старт», памятник первому искусственному спутнику Земли и другие объекты.
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«Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия», — подчеркнула Звягина.
Мечты юных посетителей выставки собирали в Павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей». Во время экскурсии дети загадывали желания, после чего они были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную систему.
Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин пожелал каждому желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь.
«Роскосмос — это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, действуйте смело и помните, вы и есть будущее нашей космической отрасли и России», — заключил Шишкин.
Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение 3 дней они знакомились с работой Байконура. На космодроме дети посетили Музей истории космодрома, осмотрели стартовый комплекс «Гагаринский старт», памятник первому искусственному спутнику Земли и другие объекты.
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Екатерина Коршунова