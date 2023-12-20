Абоненты оператора «Киевстар» сообщили, что мобильная связь снова пропала

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Абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщают, что у них снова пропала мобильная связь.
Комментарии о проблемах появились на странице «Киевстар» в социальных сетях. Пользователи оператора заявляют об отсутствии связи в Одессе, Львове и иных украинских городах.
Чуть позже представители компании пояснили, что проблемы наблюдаются на юге и западе страны. По словам оператора, делается все необходимое для восстановления связи, однако причина сбоев не называется.
Ранее оператор «Киевстар» сообщал, что работа большинства сервисов была восстановлена после аналогичного сбоя сотовой связи.
Напомним, в июне текущего года абоненты мобильной сети «Билайн» пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета.
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Чуть позже представители компании пояснили, что проблемы наблюдаются на юге и западе страны. По словам оператора, делается все необходимое для восстановления связи, однако причина сбоев не называется.
Напомним, в июне текущего года абоненты мобильной сети «Билайн» пожаловались на сбои в работе мобильной связи и интернета.
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Екатерина Коршунова