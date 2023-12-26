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Абрамович оставил около шести тысяч долларов чаевыми в турецком ресторане

26 декабря 2023, 14:32
Фото: iStock/Benny Hawes

Фото: iStock/Benny Hawes

Российский мультимиллиардер Роман Абрамович оставил около шести тысяч долларов чаевыми в одном из элитных ресторанов Турции, об этом сообщает SonDakika.

По информации СМИ, Абрамович прибыл в фешенебельный ресторан в районе Анадолу Хисары в Стамбуле в компании своих друзей. Компанию обслужили по достоинству — крылышки, шашлык и другие блюда для них готовил лично шеф-повар.

Сытный ужин обошёлся бывшему владельцу лондонского клуба «Челси» и его приятелям в 85 тысяч турецких лир (273 тысячи рублей или 2,9 тысяч долларов). Заплатив за еду, компания покинула заведение. В каком же восторге был персонал ресторана, когда вместе с платой за ужин обнаружили ещё 175 тысяч турецких лир (546 тысяч рублей или 5,9 тысяч долларов).

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Центр подготовки операторов и техников БПЛА открыли в Подмосковье
26 декабря 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Росгвардии

В подмосковной Росгвардии открылся центр подготовки операторов и техников БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Центр был открыт на базе одного из спецподразделений Росгвардии Московской области.

«Программа курса включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку — каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также основную систему полетных программ<…> Кроме того, обучаемые получают навыки противодействия дронам различного типа», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что во время практики обучающиеся получают навыки различной разведки,отрабатывают полеты над пересеченной местностью и маневрирование в городских условиях.

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#росгвардия
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В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта
26 декабря 2023, 14:58

Фото: istockphoto / LeManna

Как будет работать общественный транспорт Подмосковья в новогодние праздники рассказали жителям региона. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В новогодние праздники на маршрутах московской области будут работать 7 тыс. автобусов.

30 и 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию будней, а с 1 по 8 января - по расписанию субботы. Также в ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет продлен до трех часов ночи.

«Пригородные электропоезда в эти дни также будут ездить по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ЦППК также было увеличено количество дополнительных поездов и экспрессов до 161.Кроме этого, Минтранс настоятельно рекомендует заранее планировать поездки и покупать билеты.

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Опрос: Чаще всего россияне дарят коллегам чай и кофе на Новый год
26 декабря 2023, 14:54

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Совместно исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» показало, что самыми популярными новогодними подарками россиян для коллег стали наборы с чаем и кофе.
Также наши сограждане любят дарить сладости и ёлочные и новогодние украшения.

«17% респондентов дарили коллегам книги, а 14% опрошенных преимущественно приобретали парфюмерию и косметику. По 9% участников опроса выбирали в качестве подарка наборы для творчества или тёплые вещи (перчатки, шарф)», — приводит RT текст исследования.

При этом, у большинства опрошенных лимит суммы на подарок составил до тысячи рублей.

В опросе приняли участие более 3,6 тыс. человек старше 18 лет со всей России.

Ранее выяснилось, что россияне среди всех новогодних традиций больше всего любят встречи с родными и друзьями, а также украшение ёлки.

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#работа
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Россияне назвали свои самые любимые традиции
Опрос: Россияне любят встречи с родными и украшение ёлки
26 декабря 2023, 14:45

Фото: istockphoto.com/Worawee Meepian

Опроса сервиса SuperJob показал, что россияне среди всех новогодних традиций больше всего любят встречи с родными и друзьями, а также украшение ёлки.
«9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 6% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь», — приводит RT результаты исследования.

Также среди любимых новогодних занятий опрошенные отметили готовку новогодних блюд, запуск салютов и употребление шампанского.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что Москву к Новому году и Рождеству украсили 1,5 тыс. праздничных плакатов, в столице установили около 5 тыс. световых конструкций, более тысячи украшенных искусственных елей.

«На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тыс. праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на ул. Новый Арбат», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

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#опрос
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Полиция в Австрии объяснила, почему её сотрудник нанёс на шлем букву Z
Буква Z на шлеме полицейского из Австрии означает первую букву его фамилии
26 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/FotoGablitz

В полиции Вены объяснили, почему австрийский полицейский написал букву Z на своём шлеме. Об этом правоохранители написали в соцсети X.
Отмечается, что полицейский в Вене, который охраняет различные объекты в рождественские праздники, вот уже второй деть вызывает ажиотаж у горожан. Всё дело в его шлеме, на котором он написал букву Z.

По словам полицейских, нанесение этой буквы не имеет никакого отношения к России, а лишь является отсылкой к первой букве фамилии этого сотрудника. Таким образом, он пометил свой шлем в рамках оперативной подготовке, чтобы его легче было узнать.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент полицейский стёр букву, чтобы не вызывать домыслы у окружающих.

Напомним, что буквы Z и V изображаются на военной технике, которая участвует на стороне России в спецоперации на Украине. Также буква Z стала неким символом поддержки СВО.

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#полицейские
#австрия
#россия
#сво
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Пенсии и пособия за январь придут досрочно: когда россияне получат выплаты, их размер
Соцфонд: гражданам РФ придут пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря
26 декабря 2023, 14:15

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне смогут получить пенсии и другие социальные выплаты за январь 2024 года досрочно. О том, когда ждать начислений и каков будет их размер, расскажет редакция «Радио 1».

Соцфонд назвал сроки выплат пенсий и пособий


В Социальном фонде России сообщили, что выплаты за январь 2024 года будут начислены не позднее 28 декабря.

Речь идет о детских выплатах, мерах социальной поддержки населения, выплатах военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет СФР, а также о выплатах из средств материнского капитала.

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Стал известен график работы почты в новогодние праздники

Кроме того, до 28 декабря будут начислены: ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), ДМО (дополнительное материальное обеспечение), ДСО (добровольное социальное обеспечение), ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), а также выплаты на уход за январь 2024 года.

При этом отмечается, что те выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут производиться в январе 2024 года согласно графику работы отделений.

Доставка пенсий через почту начнется с третьего января 2024 года. Однако график работы почтовых отделений может меняться в зависимости от региона, поэтому его заранее следует уточнить.


Почему в декабре 2023 придет двойная пенсия


Пожилые граждане получат две пенсии в декабре уходящего года из-за грядущих январских праздников. Первая выплата пенсий была произведена в начале декабря, второе зачисление произойдет не позднее 28 числа.

Размер второй пенсии будет увеличен за счёт индексации, поэтому выплата будет больше той, которую начислят в декабре.

Индексация пенсий с 1 января 2024 года


С первого января будущего года размер пенсионных начислений будет проиндексирован на 7,5 процента. Прежде планы по индексации пенсий прокомментировал президент России Владимир Путин.

Он рассказал, что пенсии действительно будут проиндексированы и выразил надежду на то, что их размер покроет инфляцию.

На 7,5% также вырастут страховые пенсии по старости и инвалидности.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в результате индексации, средний размер пенсии увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей.


Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2024 году


Кроме того, с 1 января 2024 года будут увеличены все социальные выплаты. На 7,5 процентов проиндексируют материнский капитал, пособия для семей с детьми, различного рода выплаты по поддержке малоимущих семей. Также граждане станут получать больше больничных и декретных выплат.

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#индексация
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В Воскресенске завершили капремонт второй полосы движения путепровода
26 декабря 2023, 14:14

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

На путепроводе в Воскресенске открыли вторую полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
На сегодняшний день завершили работы по первой очереди и открыли движение транспорта по отремонтированному участку. В рамках капремонта полностью заменили мостовое полотно, включая гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие и заменили опорные части.

«К ремонту моста мы приступили в апреле. На данный момент в работе задействовано более 60 человек и порядка десяти единиц техники. Сейчас мы открыли обе полосы для комфортного и безопасного движения автомобилей. Вторую полосу мы закроем в конце января и начнём работы уже на той половине», – поделился старший бригадир Рафаэль Фархутдинов.

Стоит отметить, что в 2024 году на путепроводе полностью заменят гидроизоляцию и асфальтобетонные покрытия, устроят новые тротуары и асфальтобетонное покрытие на подходах, а также построят новые лестничные сходы. Полностью весь путепроводов будет обновлен ​к ноябрю 2024 года.

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#тротуары
#подмосковье
#путепровод
#воскресенск
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В подмосковном Комлесхозе дали советы по выбору качественной ёлки
26 декабря 2023, 14:12

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новогодняя ёлка должна быть яркого зелёного цвета и иметь толстый ствол морковкой. Это необходимо учитывать при покупке новогоднего дерева, чтобы оно простояло в доме как можно дольше, рассказал ведущий инженер отдела работы со СМИ Мособллеса комитета лесного хозяйства Московской области Владимир Захаров.
«По цвету у хвои не должно быть никакого бурого или желтоватого оттенка . Пусть будет синеватый, сизоватый, зелёный, но никакой осенней расцветки. Это значит, что ёлка срублена давно и где-то лежала, может, не в самых хороших условиях», – заявил Захаров РИА Новости.
Также, по его словам, при покупке ели важно ориентироваться на толщину и упругость веток. Проверить это можно с помощью связки ключей, подвесив её на ёлочную ветвь перед покупкой. Если выдерживает – значит, выдержит и новогодний шарик.

При этом, ствол дерева должен быть основательным и коренастым, в форме морковки. Для фиксации живой ели Захаров предлагает использовать ведро с мокрым песком, с водой или крестовины.

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#ёлка
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#новый год
#подмосковье
#московская область
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Ветеринар Кирнос рекомендовала использовать обувь для собак зимой
26 декабря 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/TRAVELARIUM

Ведущий ветеринарный врач Евгения Кирнос заявила, что в зимний период лапы собак нуждаются в особом уходе, поэтому на прогулках следует использовать специальную обувь.
Кроме этого, необходимо можно мазать лапы питомцу специальными кремами и воском.

«Нужно использовать специальные кремы, воски или защитную обувь. Кремы и воски наиболее просты и удобны в применении, после прогулки достаточно смыть их теплой мыльной водной и насухо вытереть лапы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.

Отличным вариантом, считает специалист, служат специальные носки с прорезиненной подошвой или ботинки для животных. Такая обувь может помочь привыкнуть питомцу ходить в ней. Также носки подойдут взрослой собаке, не привыкшей к обуви.

Также Кирнос рекомендовала следить за длиной ногтей и шерстью между подушечками лап.

Ранее в Сети стало популярно видео с котом, ведущим себя как кролик. Как пишет utro.ru, милый питомец набрал большое количество лайков и просмотров пользователей соцсетей.

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