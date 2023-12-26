Абрамович оставил около шести тысяч долларов чаевыми в турецком ресторане

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Российский мультимиллиардер Роман Абрамович оставил около шести тысяч долларов чаевыми в одном из элитных ресторанов Турции, об этом сообщает SonDakika.
Сытный ужин обошёлся бывшему владельцу лондонского клуба «Челси» и его приятелям в 85 тысяч турецких лир (273 тысячи рублей или 2,9 тысяч долларов). Заплатив за еду, компания покинула заведение. В каком же восторге был персонал ресторана, когда вместе с платой за ужин обнаружили ещё 175 тысяч турецких лир (546 тысяч рублей или 5,9 тысяч долларов).
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