Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России

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Командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Ожидается, что в ближайшее время он может избавиться от приставки «врио» в своей должности.
Адмиралы Евменов и Моисеев — ровесники и оба подводники. Александр Моисеев родился в Калининграде, а большая часть его службы связана с Северным флотом. В 2011 году указом президента Медведева он получил Золотую Звезду Героя России за серию успешных ракетных пусков с подводной лодки стратегического назначения.
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Александр Бойцов