Адвокат экс-замглавы Минобороны Попова: генерал обустроил дачу на свои деньги

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Экс-заместитель главы Минобороны генерал армии запаса Павел Попов, обвиняемый в хищении более 30 млн рублей в составе группы лиц, передал из личных сбережений 17 млн рублей заместителю начальника главного управления инновационного развития МО РФ Владимиру Шестерову, поручив ему заниматься обустройством своего дачного участка на 30 соток. Об этом ТАСС заявил адвокат осужденного Денис Сагач.
По словам адвоката, у Попова якобы не было времени заниматься обустройством своей дачи, по этой причине он доверил Шестерову свои личные денежные средства для завершения строительных работ. Сагач отметил, что фигурант дела не занимался хищением денег при обустройстве парка «Патриот».
Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.
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«Это обычный участок на 30 соток, с 1-этажным домом – никаких хором и замков», — заключил адвокат.
Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.
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Екатерина Коршунова