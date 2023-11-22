Адвокат Карабанов: Законопроект об онлайн-курсах приведёт к «спорным историям»

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Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что принятие законопроекта, обязывающего авторов онлайн-курсов по личностному росту возвращать покупателям деньги за оказание некачественных услуг, может привести к большому числу «спорных историй».
Он пояснил, что такая ситуация связана с тем, что в России не очень хорошо проработано законодательство в этом направлении.
А до этого кредитный эксперт и экономист Даниил Клешко объяснил, для чего необходима кредитная история. По его словам, она нужна для определения банками и другими кредиторами надёжности, платежеспособности и риска невозврата долга. В беседе с «Вечерней Москвой» он добавил, что для того, чтобы узнать свою кредитную историю, необходимо обратиться в бюро кредитных историй (БКИ) или с ними сотрудничающие сервисы.
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«Из-за того, что качество образовательного продукта сложно определять едиными ГОСТами, спорных историй на этот счет будет много. Кроме того, в последнее время появилось отдельное направление «потребительских террористов», которые осознанно пользуются интересующей их услугой, а затем под видом, что её оказали некачественно, пытаются обратно получить потраченные деньги и компенсацию», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.
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