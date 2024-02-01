Адвокат Жорин допустил выход Ефремова по УДО в марте

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Адвокат Сергей Жорин заявил, что актёр Михаил Ефремов может выйти по УДО уже в марте.
«У этой процедуры есть свои нюансы. Так, мнение администрации колонии и надзорных органов о заключенном. Но поскольку, как следует из публикаций СМИ, Ефремов был на хорошем счету и занимался художественной самодеятельностью, вряд ли это мнение станет препятствием на пути к его освобождению. Тем не менее, однозначных прогнозов относительно такого исхода я давать не могу. Но как человек я искренне желаю удачи Михаилу Ефремову», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Жорин.
Он с человеческой точки зрения выразил уверенность в том, что артист осознал всю тяжесть совершённого им преступления и готов вернуться к социальной жизни на свободе.
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