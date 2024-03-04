Суд согласовал ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Ефремова

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Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, в которой он отбывает наказание за совершенное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
Руководство колонии уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области — там будет принято окончательное решение. Если оно будет положительным, то актер выйдет на свободу.
Пребывание в колонии может оставить глубокий отпечаток на творческой сущности человека. Есть основания полагать, что Ефремов глубоко раскаялся в своем поступке. Он неоднократно писал письма с извинениями семье погибшего.
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